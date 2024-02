Fantastici 4: annunciato il cast ufficiale!

Abbiamo aspettato davvero molto tempo per sapere chi avrebbero interpretato questi personaggi, ma alla fine è ufficiale: la Marvel ha annunciato ufficialmente il cast dei Fantastici 4!

I Fantastici 4 sono uno dei gruppi di eroi più popolari che la Marvel Comics abbia mai creato, al pari della popolarità degli Avengers. Inoltre il gruppo supereroistico è diventato ancora più popolare grazie ai primissimi film dei primi anni 2000 della Fox, che per quanto giudicati piuttosto negativamente dalla critica, hanno fatto innamorare molti fan dei fumetti e oggi quel cast è diventato iconico e impossibile da dimenticare. Tempo fa avevano annunciato che il protagonista Reed Richards sarebbe stato interpretato da Adam Driver, ma poi l’attore aveva rinunciato al ruolo. Queste voci c’erano già dai tempi del 2019, anno in cui avevano annunciato il film. All’epoca però sapevamo davvero poco e abbiamo atteso a lungo per scoprire il cast, ma ora finalmente ci siamo.

Il cast dei Fantastici 4: ecco chi interpreterà gli eroi

C’erano già diversi rumor riguardo al casting del film. In realtà non è la prima volta che vediamo uno dei personaggi dei Fantastici 4, infatti avevamo già visto Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e in quel film era interpretato da John Krasinski. Krasinski era uno dei favoriti dai fan per interpretare il personaggio, tant’è che quando apparve nel film di Doctor Strange i fan impazzirono. Oltre a lui, si vociferava anche Emily Blunt come la Donna Invisibile, un po’ per creare una relazione meta tra personaggi e attori. Purtroppo, però, non saranno loro a interpretare il team. Ma il cast che la Marvel ha annunciato è comunque di grande valore. Infatti troviamo Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby nei panni di Susan Storm, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm. Secondo l’immagine qui sopra, la storia dovrebbe essere ambientata negli anni 60. Il film è previsto per il 25 luglio 2025.

Cosa ne pensate? Vi piace il nuovo cast? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.