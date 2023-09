Oppenheimer: record di incassi italiano per Christopher Nolan

Con Oppenheimer, Christopher Nolan ha infranto il suo precedente record di incassi in Italia appartenuto a Il cavaliere oscuro

Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che la Barbenheimer mania, che ha portato il pubblico di tutto il mondo a premiare due film diversi come Barbie e Oppenheimer, per giunta di due studios differenti, abbia colpito anche nella Penisola. Con le ultime rilevazioni Cinetel, nel nostro paese Oppenheimer è riuscito a superare il record, precedentemente de Il cavaliere oscuro – Il ritorno, come più alto incasso di un film di Christopher Nolan in Italia. Con 15.101.598 euro registrati finora in Italia, Oppenheimer è il film con il più alto incasso di Christopher Nolan, avendo battuto il precedente di 14.670.664 euro appartenuto a Il cavaliere oscuro – Il ritorno nel 2012.

Christopher Nolan e il record italiano di incassi di Oppenheimer

Fino a ieri l’unico record al box office italiano di Oppenheimer, ultima fatica di Christopher Nolan, era quello del più grande debutto del 2023 nel primo fine settimana (avendo battuto persino Barbie). Era scontato che il film sullo scienziato padre della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy, avrebbe avuto un enorme successo. Molto meno scontato era immaginare, prima dell’uscita, che in Italia potesse stroncare anche Il cavaliere oscuro: quando si parla di Batman, dopotutto, nel mondo il terzo capitolo della trilogia DC batte ancora Oppenheimer con oltre un miliardo di dollari contro 788.186.568. Invece qui in Italia, almeno nei numeri assoluti, Oppenheimer risulta il film più amato di Nolan nel nostro paese.

Certo, bisognerebbe fare attenzione al fattore inflazione, nel resto del mondo come da noi: sono trascorsi dieci anni tumultuosi dal Cavaliere oscuro – Il ritorno e quei 14.670.664 euro varrebbero oggi 19.696.762. Per avere un responso più immediato senza impantanarsi in complesse stime economiche, bisognerebbe confrontare il numero degli spettatori paganti: con questi parametri Il cavaliere oscuro – Il ritorno è ancora in testa con 2.212.144 biglietti venduti, mentre Oppenheimer si aggira intorno a 1.824.323 fino a giovedì 31 agosto compreso. Ci sarà un sorpasso definitivo? Lo scopriremo a breve, nel frattempo non perdetevi la nostra recensione del film!

