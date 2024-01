Emmy Awards 2024: ecco dove vederli in diretta

La cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2024 andrà in onda in diretta su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dalle 2 di notte del 16 Gennaio 2024 (ora italiana)

Mancano poche ore alla cerimonia di consegna degli Emmy Awards di quest’anno. Infatti la cerimonia degli Emmy si terrà questa notte ed, in esclusiva per l’Italia, andranno in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Il Peacock Theater di Los Angeles è pronto per l’evento che sarà condotto da Anthony Anderson alle 2 di notte del 16 Gennaio 2024. Gli Emmy Awards 2024 sono pronti per premiare le serie tv più amate dello scorso anno. Inizialmente la cerimonia era prevista per il 18 settembre, ma a causa dello sciopero che ha coinvolto attori e sceneggiatori la scorsa estate è stato deciso di farla slittare a questa notte.

Nominantion degli Emmy Awards 2024 e come seguire la diretta dall’Italia

Le nomination degli Emmy Awards 2024 vedranno la competizione tra serie amatissime per la conquista delle prestigiose statuette che simboleggiano la vittoria del concorso. Tra le serie più “nominate” troviamo: Succession (27 nomination) arrivata alla sua quarta stagione, The Last of Us (24 nomination) che mette in scena l’adattamento televisione dell’omonimo videogioco, The White Lotus che continua a collezionare nomination anche quest’anno con la sua seconda stagione. Anche House of the Dragon ha raccolto diverse nomination tra cui quella che le consentirebbe di vincere il titolo di miglior serie drammatica. La cerimonia di consegna sarà condotta dall’attore di Black-ish, Anthony Anderson e avrà inizio alle 2 di notte (ora italiana) in diretta dal palco del Peacock Theater di Los Angeles. In Italia ci sarà la possibilità di seguire la diretta grazie a Sky Atlantic oppure in streaming su NOW. A partire dall’1:00 di notte vi sarà il pre-show che porterà, poi, alla cerimonia di premiazione vera e propria. I canali Sky sopracitati daranno la possibilità al pubblico italiano di seguire la diretta sia con traduzione simultanea, ma anche in versione originale.

E voi seguirete la diretta degli Emmy Awards 2024?

