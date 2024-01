Suicide Squad: Kill the Justice League, cosa sapere del nuovo titolo di Rocksteady

Una squadra pericolosa su cui è meglio sapere ogni cosa: ecco il dossier di Kill the Justice League, debutto videoludico della Suicide Squad

Abbiamo già parlato di recente di titoli dietro l’angolo, e rientrando Suicide Squad: Kill the Justice League nella categoria “hype 2024” abbiamo ritenuto utile radunare ogni cosa possa essere utile sapere in un pratico vademecum. Il crociato incappucciato secondo Rocksteady Studios lascia dunque il posto alle scapestrate canaglie al soldo di Amanda Waller. In questa avventura (o accozzaglia di scontri a fuoco, con un live service non si può mai dire), prenderemo le redini di alcuni cattivi intenti a fare il lavoro dei buoni mentre i buoni sono temporaneamente i lacché dei cattivoni. E sì, Rocksteady giura solennemente che stavolta i supereroi ci lasceranno le superpenne. Ma è mai successo veramente? Ad ogni modo, vediamo di andare con ordine… (Quasi tutti i video sono in inglese a causa delle norme di YouTube per l’età minima.)

Data di uscita e prime impressioni | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

La prima cosa che vorrete (ma già dovreste) sapere è quando esce Suicide Squad: Kill the Justice League. L’attesa durerà fino al 2 febbraio, o per chi è idoneo all’early access, fino al 30 gennaio. Il posticipo alla data attuale è dovuto all’accoglienza che il pubblico ha riservato al gioco dopo i primi trailer. E ora che l’embargo per le più grandi testate estere sta venendo meno, il ritardo sembra aver dato i suoi frutti. “Scorrazzare per Metropolis non sarebbe stato come la trilogia di Arkham, dopo la quale il buio eterno di Gotham lascia posto a un parco giochi colorato dove tutto è sopra le righe: una festa più divertente di quanto mi sarei mai aspettata”, scrive Jasmine Gould-Wilson di GamesRadar.

Piattaforme e gameplay | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

Su cosa girerà il gioco, alla fine? Prevedibilmente, quello di Metropolis non è un paese per (hardware) vecchi. In altre parole, dunque, si parla di PC, Xbox Series X, PS5 ed Xbox Series S. Console in giro ormai da oltre due anni: era solo questione di tempo, prima che le maggiori uscite iniziassero a schivare PS4, Xbox One e Nintendo Switch. In quanto al gameplay, potete ammirare ogni protagonista in azione con un articolo separato: Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e, infine, Deadshot. Tutti ben diversificati, sia in battaglia che nel loro modo di attraversare la mappa. Dovrete sfruttare i punti di forza della “classe” che più si confà al vostro stile di gioco.

Trailer e storia | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

Di trailer “generici” il gioco ne ha ricevuti tre finora. Il primo ha accompagnato il reveal del titolo al DC Fandome del 2020. Il secondo è arrivato ad ottobre 2021. Infine, il gameplay si è fatto vivo due mesi dopo, facendo luce su abilità offensive e di movimento per ciascuno degli antieroi. Non senza easter egg a profusione, naturalmente. Anche perché il ribaltone un po’ li richiede: quel poco di zucchero per mandare giù l’amara pillola narrativa. Brainiac è riuscito nell’intento di fare della Justice League i suoi cavalieri dell’Apocalisse. Starà ai quattro criminali reclutati da Amanda Waller, pronti ad esplodere al minimo accenno di insubordinazione, combattere questa battaglia impossibile in una storia originale scritta ex-novo dal team di sviluppo.

Mobilità | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

La mobilità dei personaggi si basa su quanto già apprezzato nella trilogia di Arkham. La presenza di quattro protagonisti, descritti da Sefton Hill come il risultato del “dare vita a personaggi iconici come Batman alla maniera di Rocksteady”, ingigantisce il campo di gioco dando al contempo più opzioni al giocatore. Tutti e quattro necessitano di acclimatarsi con le loro abilità e divergenze, senza però vincolarci a uno solo di loro. È infatti possibile passare al volo da un personaggio all’altro, con una buona IA a gestire gli altri tre quando si gioca in single-player. Dal jetpack di Deadshot all’agilità di Harley, passando per la propulsione di Captain Boomerang: l’esperienza si preannuncia dunque colma di possibilità per gestire il caos scatenatosi a Metropolis.

Pass Battaglia e co-op | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

Con molti sceneggiatori ed altrettanti artisti a spartirsi l’universo DC cartaceo, è più che normale che i personaggi abbiano molti costumi e, diciamocelo, una scusa per un Pass Battaglia vale l’altra. Rocksteady ci giura che con esso non verrà nessun vantaggio di gameplay e noi ci contiamo: del resto, il costume classico di Harley incluso con il preordine è uno dei piccoli piaceri della vita. Senza contare, poi, che i contenuti post-lancio saranno gratuiti per un anno. Un buon ambiente, insomma, per giocare in co-op, specie con una componente di drop-in/drop-out quasi impercettibile, rendendo single-player e multiplayer entrambe alternative equamente valide. Non si sa ancora nulla del cross-play, e in questi casi la cosa si traduce come un classico “le faremo sapere”.

Protagonisti e antagonisti | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

Se avete seguito l’Arkhamverse in tutte le sue forme, conoscerete tutti e quattro i protagonisti. Nello specifico, Floyd “Deadshot” Lawton e Harley Quinn sono già apparsi nei videogiochi, mentre Captain Boomerang e King Shark hanno fatto una comparsata nel film animato Batman: Assault on Arkham del 2014 (che è canonico per i giochi). Troveremo anche Amanda Waller come severo capo delle operazioni e Gizmo come inventore del gruppo, mentre Wonder Woman potrebbe aiutarci ad evitare uno scenario stile The Boys. In quanto ai nemici, Brainiac è, beh, la mente, mentre di braccia dovremo gestirne ben tre: Flash, Lanterna Verde e, cosa più preoccupante, Superman. Su Batman non ci esprimiamo, ma se avete finito Arkham Knight saprete il perché.

Potenziale e canonicità | Cosa sapere di Suicide Squad: Kill the Justice League

Per quel poco che ne sappiamo, SS:KtJL potrebbe essere uno dei titoli chiave dell’anno appena iniziato. Otto lunghi anni ci hanno tenuti separati dall’Arkhamverse dopo il gran finale di Arkham Knight, e l’assenza di Rocksteady dalle scene è stata tangibile da allora. Con un’atmosfera giocosa in stile Sunset Overdrive (e, si spera, magari qualche incasso in più), tutto ciò che manca al gioco è uno sprint finale nel marketing. Per il quale, a proposito, un’enfasi sulla canonicità potrebbe essere di enorme aiuto. Certo, non sarà questo il modo in cui i fan della trilogia di Arkham speravano di vedere la Justice League, ma almeno sappiamo quali sono i trascorsi per alcuni personaggi (una su tutti, Harley).

“Un momento, canone? Qualcosa non torna!”

Già, una cosa che potreste sapere prima di mettere mano a Suicide Squad: Kill the Justice League in effetti ci sarebbe. Avete presente quanto abbiamo detto di Captain Boomerang e King Shark? Ecco, dovrebbero in teoria essere morti. Ora, non sappiamo se qualcuno ha messo mano al leggendario Pozzo di Lazzaro, ma questo ci darebbe anche qualche speranza per la salvezza dei supereroi, oltre che per il ritorno di Batman in seguito alla conclusione incerta di Arkham Knight. Vedremo tra un paio di settimane quale coniglio estrarrà Rocksteady dal cilindro, o se opterà per la via facile di Star Wars escludendo dal canone fumetti e film animati ambientati nello stesso universo narrativo.

Ora sta a voi dirci la vostra: che vi aspettate dal gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.