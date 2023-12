Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di gennaio 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Ci stiamo lasciando alle spalle un anno particolarmente prolifico dal punto di vista cinematografico, nonostante sia stato anche caratterizzato anche da profonde fratture nel comparto che hanno portato a diverse forme di sciopero. Sperando in un 2024 più tranquillo e contrattualmente più equo per tutti, Eagle Pictures ha divulgato, tramite comunicato stampa, le uscite in Home Video per gennaio 2024. E sì, c’è finalmente Killers of the Flower Moon.

Io Capitano | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Gennaio 2024!

Il 2024 si apre con un’offerta eccellente di cinema italiano e internazionale grazie alle nuove uscite Home Video di gennaio presentate da Eagle Pictures. A partire dall’11 gennaio, sarà disponibile “Io Capitano” di Matteo Garrone in diverse edizioni, tra cui DVD, Blu-Ray e 4K. Le versioni Blu-ray e 4K includeranno un booklet con il diario di lavorazione, e sul nuovo sito “Film & More” di Eagle Pictures sarà possibile acquistare la versione 4K a tiratura limitata e numerata con l’autografo del regista. Il film, vincitore del Leone d’argento per la regia a Venezia nel 2023, racconta il viaggio di Seydou e Moussa dalla Dakar all’Europa, esplorando le sfide del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

The Creator | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Gennaio 2024!

A partire dal 17 gennaio, arriverà “The Creator” di Gareth Edwards, disponibile in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K da collezione. Il regista di “Rogue One” porta sullo schermo John David Washington in un thriller sci-fi ambientato in una guerra futura tra l’umanità e le forze dell’intelligenza artificiale. Il protagonista, Joshua, ex membro delle forze speciali, affronta la scomparsa della moglie (Gemma Chan) mentre cerca di eliminare l’architetto inafferrabile dell’IA avanzata, possessore di un’arma misteriosa con il potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa.

Killers of the Flower Moon | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Gennaio 2024!

A partire dal 25 gennaio, Eagle Pictures distribuirà in esclusiva mondiale “Killers of the Flower Moon”, l’ultimo capolavoro di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro (di cui trovate la nostra recensione a questo link!), disponibile in DVD, Blu-ray e nel formato esclusivo 4K Steelbook. Il film narra l’omicidio di massa degli Osage, una tragica pagina della storia americana, e si basa sul bestseller di David Grann, offrendo una storia avvincente di amore e tradimento legata alla scoperta del petrolio.

L’ultima volta che siamo stati bambini | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Gennaio 2024!

Sempre dal 25 gennaio, uscirà “L’ultima volta che siamo stati bambini”, il toccante esordio alla regia di Claudio Bisio, disponibile in DVD e Blu-Ray. Tratto dal romanzo omonimo di Fabio Bartolomei, il film ci porta a Roma nell’estate del 1943, seguendo quattro bambini che, giocando alla guerra, si ritrovano a vivere un’amicizia sincera e impermeabile alle divisioni della Storia che insanguinano l’Europa.

Buona visione!

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di Gennaio 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.