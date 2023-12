LG StanbyMe Go, il nuovo smart display portatile arriva in Italia

Dopo il positivo debutto all’IFA 2023, il Lifestyle Screen LG StanbyME Go (modello 27LX5), caratterizzato da un design a valigetta, è ora disponibile in Italia presso il LG Online Shop e i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato di 1299 euro

In occasione del lancio, LG offre uno sconto del 10% sull’acquisto e la possibilità di finanziamento a tasso zero per 10, 20 e 30 mesi su LG Online Shop.

LG StanbyMe Go: intrattenimento portatile e stile in Italia

Questa offerta vantaggiosa è estesa anche al già introdotto LG StanbyME, uno smart display touch con design a stelo, che ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano a ottobre. Mentre LG StanbyME è pensato per creare spazi personali in casa, LG StanbyME Go si distingue come l’ideale compagno per intrattenimento durante viaggi e trasferte, grazie alla sua versatilità per l’uso sia in ambienti interni che esterni.

LG StanbyME Go presenta uno schermo full touch da 27 pollici integrato in una pratica custodia a valigetta, rendendolo un dispositivo comodo e portatile. La custodia consente di regolare altezza, orientamento e inclinazione dello schermo, che può essere posizionato anche parallelamente alla superficie di appoggio, fungendo da tavolo da gioco digitale o giradischi virtuale.

La batteria integrata offre fino a 3 ore di autonomia, consentendo di godere di film, serie TV e video preferiti ovunque, senza la necessità di una presa di corrente. LG StanbyME Go è robusto e resistente, avendo superato 11 test di conformità secondo lo standard MIL-STD-810G, garantendo resistenza a vari fattori ambientali.

Con connettività Wi-Fi, NFC, HDMI e USB, LG StanbyME Go offre intrattenimento in ogni luogo e si trasforma facilmente in uno strumento di lavoro versatile. Nonostante le dimensioni compatte, l’esperienza visiva e sonora è eccezionale grazie al supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos, al sistema di altoparlanti a quattro canali da 20W e all’ottimizzazione dell’uscita del suono nella parte anteriore dello schermo.

Il dispositivo utilizza la piattaforma proprietaria LG webOS, assicurando un’esperienza utente intuitiva, facilitando la navigazione tra app e contenuti preferiti, la connessione a dispositivi iOS o Android e l’utilizzo del riconoscimento vocale per comandi pratici come l’avvio di app o la regolazione dell’audio. L’accensione e lo spegnimento sono gestiti rispettivamente dall’apertura e chiusura della custodia, garantendo massima praticità.

