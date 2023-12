Marvel’s Spider-Man 2: multiplayer online in arrivo?

Ragno-verso videoludico in arrivo, parola (trapelata) di Insomniac Games: ci sono piani per il multiplayer online di Marvel’s Spider-Man 2

I pochi ricavi di Sunset Overdrive sono l’ultimo dei problemi per Insomniac Games, il cui recente e (rispetto ad altri) monumentale leak ha rivelato anche i piani per il multiplayer online di Marvel’s Spider-Man 2. Sapevamo da tempo dell’ambizione del team di sviluppo sulla sfera multigiocatore, ma la fuga di informazioni (di cui parliamo con grande riluttanza, sebbene ormai sia di dominio pubblico) ha rivelato i piani futuri della software house per i prossimi sette anni. La presentazione trapelata su Reddit mostra infatti una roadmap per quello che ha tutta l’aria di voler diventare l’universo videoludico Marvel. Se non volete avere spoiler, vi avvertiamo che la slide in questione è reperibile qui sotto.

Il multiplayer online è solo l’inizio per Marvel’s Spider-Man 2?

In seguito al multiplayer online di Spider-Man 2 previsto nel 2024, la presentazione allude anche al 2026 come anno di uscita della medesima modalità per Marvel’s Wolverine. Il multigiocatore in rete si estenderà poi a Marvel’s X-Men nel 2028, sebbene curiosamente il gioco stesso sia previsto nel 2030. I leak hanno fatto luce al crossover completo, non numerato ed intitolato semplicemente The Great Web. Tornando alle informazioni rilasciate ufficialmente, il gioco in sé riceverà tre DLC gratuiti nel 2024, a fronte degli incassi astronomici registrati. Potremmo per il momento limitarci a quello, considerando che nell’industria dell’intrattenimento esistono anche leak fasulli per depistare la stampa di settore (o scoprire le talpe in un team creativo).

