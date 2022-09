Disney Plus: nuovi arrivi sulla piattaforma

Dopo aver inserito in piattaforma molti contenuti, Disney Plus ha deciso di non fermarsi ed annunciare altri nuovi arrivi. Scopriamoli

Settembre è stato ricco di novità per Disney Plus, che già da tempo aveva annunciato l’arrivo di moltissimi nuovi contenuti. Ciò è avvenuto anche grazie al Disney+ Day dell’8 settembre, che ha permesso di aumentare notevolmente il catalogo della piattaforma, con tanti nuovi arrivi. Facciamo quindi il punto della situazione, per scoprire cosa ci attenderà nella seconda metà di settembre.

Disney Plus: già disponibili in catalogo

Wedding Season – stagione 1

Stefan, un inguaribile romantico, incontra la carismatica Kate. Nonostante lei sia fidanzata con il figlio di un ricco magnate, i due iniziano un’avventura estiva spericolata e piena di matrimoni. Durante questi giorni rocamboleschi, i due sono costretti a darsi alla fuga, perché Kate viene sospettata di aver commesso un grave crimine. La strana coppia dovrà riuscire a difendersi dalla polizia, dalla criminalità organizzata e dai loro sentimenti.

BTS: Permission to Dance on stage – LA

Lo stadio SoFi di Los Angeles è gremita di persone per l’arrivo dei BTS. Il gruppo coreano sbarca in città, tingendola di viola. Potremo assistere ad incredibili performance, da “On” a “Permission to Dance“, in un clima di allegria e di celebrazione della musica.

Thor Love and Thunder

In questa pellicola, il Dio del Tuono è costretto ad allearsi con Re Valchiria, Korg e la sua ex fidanzata Jane Foster, trasformata in Possente Thor. L’alleanza spera di sconfiggere l’assassino galattico Gorr, il Macellatore di Dei.

Disney Plus: nuovi arrivi

Andor – stagione 1

In un’era pericolosa, molteplici ribellioni si scatenano contro l’Impero. Il pilota Cassian Andor dovrà intraprendere un difficile cammino, che lo trasformerà in un eroe ribelle.

Disponibile dal 21 settembre.

The Kardashians – stagione 2

La famiglia già famosa d’America torna con nuovi episodi. Rivedremo le sorelle Kardashians alle prese con le loro storie pubbliche e personali; concentrate sulla gestione degli affari, delle dinamiche familiari e della cura dei figli.

Disponibile dal 22 settembre.

Stoffa da Campioni – Cambio di gioco – stagione 2

Continuano le avventure dei protagonisti di Stoffa da Campioni; in questa seconda stagione alle prese con un impegnativo campo di hockey diretto da Colin Cole, un affascinante ma irriducibile ex giocatore della NHL.

Disponibile dal 28 settembre.

The old man – stagione 1

Serie basata sull’omonimo romanzo di Thomas Perry, narra di Dan Chase. L’uomo è fuggito dalla CIA anni fa e si trova costretto a vivere nell’ombra. Quando però un sicario tenterà di ucciderlo, si renderà conto che dovrà affrontare il passato, per avere un futuro.

Disponibile dal 28 settembre.

Hocus Pocus 2

Tornano, dopo molti anni, le tre streghe sorelle, Winifred, Mary e Sarah Sanderson; anche questa volta con l’intento di scatenare il caos a Salem. Riusciranno alcune studentesse delle superiori a fermarle prima della Vigilia di Ognissanti?

Disponibile dal 30 settembre.

Disney Plus: gli imperdibili

I nuovi titoli sono davvero tantissimi, eppure c’è chi proprio non può fare a meno anche delle vecchie uscite. Niente paura, perché sulla piattaforma restano disponibili anche i grandi successi. Tra questi è possibile recuperare Soul, film d’animazione del 2020, vincitore di due premi Oscar, come Miglior film d’animazione e come Miglior colonna sonora.

Restano disponibili anche Avengers Endgame, grande successo di critica e pubblico e Crudelia, film del 2021, con protagonista Emma Stone; che racconta di Estella, una giovane e intelligente truffatrice, determinata a farsi strada nel mondo della moda.

Se invece siete alla ricerca di una serie tv, siete ancora in tempo per recuperare le puntate di How I Met Your Father, con Hilary Duff.

