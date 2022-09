Toshiba pensa in grande: via allo sviluppo di “super” computer quantistici

“Double-Transmon Coupler”, questo il nome dato da Toshiba ad un progetto che pensa al futuro. Con superveloci computer quantistici accurati

I ricercatori di Toshiba Corporation hanno raggiunto una svolta storicamente importante nell’architettura dei computer quantistici: il progetto di base di un accoppiatore a “doppio transmon” (double-transmon) promette faville, al momento l’idea è che migliorerà la velocità e la precisione del calcolo quantistico negli accoppiatori sintonizzabili. L’accoppiatore, ricordiamo essere un dispositivo chiave per determinare le prestazioni dei computer quantistici superconduttori.

Gli accoppiatori sintonizzabili di un computer quantistico definito “superconduttore” collegano due qubit ed eseguono calcoli quantistici attivando e disattivando l’accoppiamento tra di essi. La tecnologia attuale è in grado di disattivare l’accoppiamento di qubit transmonici con frequenze vicine, ma è soggetta a errori di diafonia che si verificano su uno dei qubit quando l’altro qubit viene irradiato con onde elettromagnetiche per il controllo. Inoltre, la tecnologia attuale non è in grado di disattivare completamente l’accoppiamento per qubit con frequenze significativamente diverse, con conseguenti errori dovuti all’accoppiamento residuo.

L’innovazione che sta percorrendo Toshiba dovrebbe rimediare a tal problema, vediamolo nel dettaglio.

Toshiba pensa in grande: inizia lo sviluppo di “super” computer quantistici

Toshiba dunque, che ha ideato un accoppiatore a doppio transmon, potrà agire sull’attuale falla presente, potrà attivare difatti e disattivare completamente l’accoppiamento tra qubit con frequenze significativamente diverse.

L’attivazione completa consente di eseguire calcoli quantistici ad alta velocità con un forte accoppiamento, mentre la disattivazione completa elimina l’accoppiamento residuo, migliorando la velocità e la precisione dei calcoli quantistici. Le simulazioni effettuate con la nuova tecnologia hanno dimostrato che essa consente di realizzare porte a due qubit, operazioni fondamentali nella computazione quantistica, con una precisione del 99,99% e un tempo di elaborazione di soli 24 ns.

L’accoppiatore a doppio transmon di Toshiba potrà essere applicato a qubit transmon a frequenza fissa, realizzando un’elevata stabilità e facilità di progettazione. È il primo a realizzare l’accoppiamento tra qubit transmon a frequenza fissa con frequenze significativamente diverse che possono essere completamente attivate e disattivate e a fornire un gate a due qubit preciso e ad alta velocità.

Gli accoppiatori sintonizzabili soddisfano requisiti contraddittori: un gate a due qubit veloce con un forte accoppiamento, insieme alla capacità di ridurre gli errori dovuti all’accoppiamento residuo spegnendo l’accoppiamento.

Inoltre, è preferibile che il qubit utilizzato nei calcoli sia un qubit transmon a frequenza fissa, che è altamente stabile, ha una struttura semplice ed è facile da fabbricare. Inoltre, la frequenza dei due qubit accoppiati dovrebbe essere significativamente diversa, in quanto riduce gli errori di diafonia ed è robusta contro le deviazioni dai valori di progetto delle frequenze dei qubit, migliorando così la resa nella fabbricazione dei dispositivi. Il problema, tuttavia, è che nessun accoppiatore sintonizzabile è ancora in grado di combinare un accoppiamento completo e operazioni veloci di gate a due qubit per due qubit transmon a frequenza fissa con frequenze significativamente diverse.

Si prevede che questa tecnologia farà progredire la realizzazione di computer quantistici a più alte prestazioni che contribuiranno in settori quali il raggiungimento della neutralità del carbonio e lo sviluppo di nuovi farmaci. Grazie all’incredibile mole di dati che sarà in grado di macinare tale sistema. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.