Disney Plus: le novità in arrivo a settembre 2022

Settembre sarà un mese ricco di novità per Disney Plus. La piattaforma si sta preparando anche al Disney+ Day. Vediamo cosa ci aspetta

Settembre è ormai arrivato e le vacanze per molti sono già un ricordo, ma non disperatevi perché Disney Plus è già pronta a tenerci compagnia con tantissimi nuovi contenuti. Questo mese sarà anche quello scelto per il Disney+ Day, l’evento organizzato per ringraziare tutti gli abbonati alla piattaforma, che quest’anno si svolgerà giovedì 8 settembre. Per l’occasione verranno caricati moltissimi nuovi film e serie tv. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

She-Hulk: Attorney at Law – prima stagione

Settembre si apre con la continuazione di una delle serie del momento: She-Hulk. Si tratta di una serie in cui seguiremo le vicende di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner ed avvocatessa, intenta a rappresentare Emil Blonsky, alias Abominio in un’udienza, che però non andrà esattamente come previsto.

Il terzo episodio della serie è stato rilasciato il 1 settembre, ne seguirà uno ogni giovedì.

High School Musical: The Musical: La Serie – stagione 3

La terza stagione della serie High School Musical: The Musical continua il suo viaggio, tornando a raccontare le avventure degli Wildcats, tra litigi, amori e tanta musica.

Il settimo episodio arriverà sulla piattaforma il 3 settembre, mentre l’ottavo il 14 settembre.

Nudes – prima stagione

La serie italiana, adattamento del teen drama norvegese, con protagonista Nicolas Maupas di Mare Fuori, sta per sbarcare sulla piattaforma. Nudes seguirà tre adolescenti con storie diverse, ma unite da un unico tema: il revenge porn.

La prima stagione sarà disponibile su Disney Plus il 7 settembre.

Andor – prima stagione

La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come questa coinvolgerà diverse persone e pianeti. In questa epoca, così piena di pericoli, il pilota Cassian Andor dovrà intraprendere un difficile cammino, che lo trasformerà in un eroe ribelle.

La prima stagione sarà disponibile dal 21 settembre.

The Kardashians – seconda stagione

La famiglia più famosa d’America sta per tornare con nuovi episodi della serie The Kardashians. Rivedremo quindi Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie alle prese con le loro storie, sia pubbliche, che privare: dalla gestione degli affari, al tempo libero, alla cura dei figli, alle dinamiche familiari.

La seconda stagione sarà disponibile su Disney Plus dal 22 settembre.

The old man

Serie tv basata sull’omonimo romanzo di Thomas Perry. Dan Chase è fuggito dalla CIA anni fa, per questo ore vive nell’ombra. Quando un sicario tenta di ucciderlo, capisce che è ora di fare i conti con il passato, per mettere al sicuro il proprio futuro.

La prima stagione sarà disponibile dal 28 settembre.

Hocus Pocus 2

Le tre celebri streghe Winifred, Mary e Sarah Sanderson stanno per tornare con un nuovo episodio, dopo moltissimo tempo. Sono passati 29 anni da quando le tre sono state resuscitate; ora però le sorelle sono tornate, con l’intento di scatenare nuovamente il caos a Salem. Toccherà a tre studentesse delle superiori cercare di fermarle prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.

Disponibile dal 30 settembre.

Disney+ Day

Oltre a queste uscite, se ne aggiungeranno molte altre l’8 settembre, il giorno del Disney+ Day, che permetterà agli abbonati di Disney di gustarsi tantissimi nuovi titoli imperdibili. Di seguito, eccone alcuni:

Thor Love and Thunder

In questo nuovo capitolo, Thor deve allearsi con Re Valchiria, Korg e Jane Foster, sua ex fidanzata per affrontare Gorr, il Macellatore di Dei.

Pinocchio

La favola che ha per protagonista il famoso burattino di legno, rivive nuovamente, stavolta in versione live action. La computer grafica si affiancherà ad attori in carne ed ossa, per riportarci nel magico mondo di Pinocchio, Geppetto, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco e la Fata Turchina.

Pistol

Arriva nella sezione Star, una nuova pellicola basata sulla vita di Steve Jones, membro fondatore e chitarrista dei Sex Pistols. Ripercorreremo i tre anni di ascesa della band, dal debutto alla notorietà. Saranno anni caotici, imprevedibili, vissuti a pieno da un gruppo di ragazzi in grado, in poco tempo, di scuotere il governo e minacciare di farlo cadere, rivoluzionando la musica e la cultura per sempre.

Ma Disney non si ferma qui, sono molti altri i contenuti che arriveranno in piattaforma l’8 settembre, tra questi:

Obi-Wan Kenobi: il Ritorno di uno Jedi

Cars on the Road

Mike

Avventure Estreme con Bertie Gregory

Welcome to the Club (nuovo corto dei Simpson)

(nuovo corto dei Simpson) Growing Up

Tierra Incógnita

Wedding Season

Per ingannare l’attesa potrete anche gustarvi alcuni dei titoli già presenti, che proprio non dovreste perdervi, come Mayans MC, che si sofferma sulla difficile situazione tra Stati Uniti e Messico; In nome del cielo, il poliziesco in cui il detective Pyre indaga sull’omicidio di Brenda Wright Lafferty e di sua figlia. Se invece preferite gettarvi a capofitto nella storia, ripercorrendo la vita di uno dei personaggi più amati del passato, Santa Evita potrebbe fare per voi; la serie ripercorre ciò che è accaduto dopo la morte della celebre Eva Perón. Se siete amanti delle serie drammatiche sono disponibili per voi Dopesick – dichiarazione di dipendenza e Station 19. Se siete invece alla ricerca di titoli passati, potrete trovare sulla piattaforma serie cult come Lost e Buffy l’ammazzavampiri.

