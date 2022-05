How I Met Your Father: la nuova serie in uscita su Disney Plus

Dopo l’incredibile successo della sitcom How I Met Your Mother, l’11 maggio arriva su Disney Plus il suo spin-off, How I Met Your Father

Con l’arrivo del nuovo mese, Disney Plus metterà a disposizione dei suoi iscritti moltissime novità da non perdere. Tra queste, la prima stagione di How I Met Your Father, lo spin off di How I Met Your Mother, una delle serie più famose e di successo degli ultimi tempi.

In How I Met Your Mother abbiamo seguito le avventure di Ted Mosby e di come, tra mille peripezie, sia riuscito ad incontrare l’ amata moglie, nonché madre dei suoi figli. Il tutto raccontato attraverso un lungo preambolo che vede protagonisti il suo gruppo di amici Marshall, Robin, Barney e Lily, al suo fianco in questo percorso.

La nuova serie mostra invece un punto di vista diverso, quello di una donna che, tra gioie e delusioni, è alla ricerca della sua anima gemella. La ragazza non sarà sola, ma sostenuta, come Ted, dal suo gruppo di amici.

Trama e cast di How I Met Your Father

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando ai suoi figli come ha conosciuto suo padre. Nel farlo, torneremo nel presente, periodo in cui la donna e il suo gruppo di amici stanno vivendo una fase molto particolare della loro vita: intenti a capire chi sono, cosa vogliono davvero e soprattutto desiderosi di trovare l’anima gemella, nell’era delle app di incontri.

A vestire i pani di Sophie nel presente, troveremo Hilary Duff, l’iconica Lizzie McGuire degli anni 2000, mentre la Sophie del futuro sarà Kim Cattrall (Sex and the City, 2008). Le due attrici saranno affiancatate da Christopher Lowel (Inventing Anna, 2021), nei panni di Jesse, Francia Raisa (Grown-ish, 2018), in quelli di Valentina e Suraj Sharma (Vita di Pi, 2012) in quelli di Sid. Tom Ainsley (Versailles, 2015 – 2018) sarà Charlie e Tien Tran (Candyman, 2021), sarà Ellen. Nel cast anche Daniel Augustin (Grey’s Anatomy, 2021), ad interpretare Ian, Ashley Reyes (American Gods, 2021) che sarà Hannah, Leighton Meester (Gossip Girl, 2007-2012) nel ruolo di Meredith e Josh Peck (Drake & Josh, 2004-2007) in quello di Drew.

How I Met Your Father è una sitcom formata da 10 episodi, creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, anche executive producer, assieme a Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. La protagonista Hilary Duff ne è anche la produttrice. How I Met Your Father è una produzione 20th Television.

Se siete tra coloro che ancora non si sono arresi alla fine di How I Met Your Mother, conclusasi ormai nel 2014, non vi resta che attendere l’11 maggio, per tornare un pò a rivivere quelle sensazioni che per 9 anni hanno accompagnato lo spettatore. Chissà se tra i nuovi personaggi, troveremo finalmente un degno erede dell’irriverente Barney Stinson.

