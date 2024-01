Disney perde il suo primato d’incassi nel 2023

Disney non è lo studio che ha incassato di più nel 2023. Si può dire ufficialmente che Disney abbia perso il suo primato

Disney non è lo studio cinematografico che ha guadagnato di più al botteghino, quest’anno. È la prima volta dal 2015 che non accade una cosa del genere. Infatti è stato largamente superato dalla Universal Pictures che quest’anno ci ha regalato grandi successi come Super Mario Bros. – Il Film, Oppenheimer e M3GAN. Si tratta di prodotti che hanno permesso alla Universal di superare la Disney che deve accontentarsi di un misero secondo posto per il 2023. Non si può dire che Disney abbia avuto un anno totalmente negativo. Infatti Disney ha comunque rilasciato ben 17 nuove pellicole, ma nessuna di esse è comunque riuscito nell’impresa di superare il miliardo di dollari. Degli incassi così bassi non accadevano dal 2014 (se, ovviamente si escludono dal conteggio il 2020 e 2021, che hanno visto le sale chiuse per la maggior parte dei mesi dell’anno a causa della pandemia).

Disney non ha più il primato, ma vediamo il resto della Top 5

Invece la Universal ha saputo sfruttare al meglio il mercato cinematografico sia con grandi produzioni e sia con pellicole più a basso budget. La Universal ha pubblicato ben 24 film per il 2023. La pellicola che ha incassato più di tutti è stata Super Mario Bros. – Il Film, che ha segnato addirittura un record diventando il film più redditizio di sempre tra quelli ispirati a opere videoludiche.

Ad ogni modo, togliendo dalla classifica i due colossi Disney e Universal, gli altri studi si sono posizionati molto più indietro rispetto a queste due grandi produzioni. Sul gradino più basso del podio, con grande distacco troviamo la Warner Bros che è riuscita a conquistare questa posizione soprattutto grazie a Barbie e The Nun II. La top 5 è completata da Sony e Paramount.

Vi aspettavate che Disney perdesse il suo primato? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

