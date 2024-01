Siamo in pieno periodo invernale, quindi è molto facile che durante la guida ci si imbatta nel maltempo, con diverse ripercussioni sul pericolo di guida e sulla qualità dell’asfalto, che sia un’autostrada o una strada urbana, per cui rimane giusto porsi la domanda: come guidare con il maltempo? Quali sono le norme di buon comportamento da seguire? In questa guida scoprirai come comportarsi in casi del genere

La regola principale da seguire, ovviamente se si può, è quella di rimanere in casa. Se hai un’e-bike, possibilmente mettila in un posto isolato dove non c’è gente losca che può decidere di rubarla, ovviamente al coperto (abbiamo scritto una guida riguardo alla scelta dell’e-bike e come tenerla). Ora, cosa devi fare se la tempesta si scatena nell’esatto momento in cui stai guidando sull’asfalto? Innanzitutto, in periodi come questo, a prescindere dalle previsioni del meteo, è sempre scelta saggia quella di avere all’occorrente degli pneumatici invernali, in grado di adattarsi all’asfalto bagnato o innevato.

Neve | Guidare con il maltempo: norme di buon comportamento

Nel caso tu stia guidando su un asfalto ricoperto di neve, e quindi estremamente scivoloso, oltre ad aumentare la distanza di sicurezza, devi tener conto soprattutto degli spazi di frenata. Gli spazi di frenata, infatti, devono aumentare ancora di più, se presti particolare attenzione, riuscirai infatti ad evitare gli slittamenti, che su asfalto innevato sono molto frequenti. Per questo è opportuno utilizzare sempre un rapporto più alto del cambio. Indispensabili sono poi gli pneumatici invernali, che si adattano perfettamente all’asfalto reso sdrucciolevole dalla presenza di neve o di ghiaccio. Un’altra cosa importantissima di cui devi tener conto è quella di accelerare molto progressivamente e anticipare sempre la frenata.

Pioggia | Guidare con il maltempo: norme di buon comportamento

Nel caso ti imbatti in una pioggia molto forte e una strada bagnata, devi guidare con estrema prudenza e aumentare la distanza di sicurezza. Anzi, è fondamentale raddoppiare la distanza di sicurezza dall’auto che si trova di fronte a te, poiché su asfalto bagnato si rischia di scivolare. Il volante va tenuto ben saldo con entrambe le mani e bisogna assolutamente diminuire la velocità, specialmente in quelle zone in cui si formano facilmente le pozzanghere. In questo caso, l’aderenza all’asfalto è molto più difficile. Un altro pericolo sono le buche, che riempendosi di acqua possono danneggiare le ruote dell’autovettura. Nel caso in cui la pioggia si trasforma in acquazzone, fermati e aspetta che si calmi.

Nebbia | Guidare con il maltempo: norme di buon comportamento

In presenza di nebbia ovviamente la visibilità è molto ridotta e più scarsa, per cui in questo caso oltre a mantenere la distanza di sicurezza, devi prestare particolare attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i fari, accendi gli anabbaglianti, non gli abbaglianti. Infatti, su strada, gli abbaglianti si riflettono nella nebbia causando grandi disagi agli automobilisti che vengono dalla direzione opposta. I fari fendinebbia bisogna accenderli solo nel caso in cui la visibilità è scesa sotto i 100 metri. Ma attenzione, usali con cautela, infatti i fari fendinebbia emettono un fascio di luce abbastanza forte da mettere in difficoltà le altre auto.

Guida responsabilmente

A prescindere dalla condizione climatica, la prima regola fondamentale da seguire quando sei al volante è quello di guidare responsabilmente. Ma soprattutto, non metterti a discutere con gli altri utenti della strada. Puoi incontrare letteralmente chiunque e non sai cosa gli altri autisti potrebbero fare, per cui non badare a loro e concentrati sulla tua guida. Non tutti guidano con criterio, ma questo non deve assolutamente importarti, l’unica cosa importante è che arrivi a destinazione sano e salvo.

Speriamo che questa guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei motori e molto altro!