The Witcher Stagione 4: ecco quando inizieranno le riprese

Sembra che in casa Netflix si stia finalmente muovendo qualcosa: ecco quando dovrebbero iniziare le riprese della stagione 4 di The Witcher, la serie con protagonista lo strigo più famoso e amato del mondo Geralt Di Rivia

Finalmente qualcosa si sta muovendo per la serie tv fantasy di Netflix. Dopo l’abbandono da parte di Henry Cavill, che ha interpretato il protagonista fin dalla prima stagione, Liam Hemsworth (dai un’occhiata alla sua filmografia completa) sembra pronto a prendere le redini della serie sostituendo Cavill per interpretare il personaggio di Geralt Di Rivia. Questo sarà il mese decisivo, il mese che farà entrare la stagione 4 di The Witcher in fase di pre-produzione. I lavori dovrebbero impiegare circa 10 settimane e poi potranno finalmente partire le riprese, per cui già nel 2024 dovremmo riuscire ad avere qualche anticipazione e vedere Liam Hemsworth indossare i panni dello strigo. Secondo l’ultimo report di Redanian Intelligence, questo significa che i lavori veri e propri sulla nuova stagione inizieranno a marzo 2024 e continueranno fino a ottobre 2024, anche se potrebbero concludersi con un mese di anticipo.

The Witcher Stagione 4: quando iniziano le riprese e quando vedremo la nuova stagione

Seguendo il trend delle precedenti stagioni, considerando i tempi di produzione e di riprese, ciò significherebbe che dovremmo vedere la stagione 4 di The Witcher nell’estate del 2025, anche se crediamo che avremo modo di vedere Liam Hemsworth indossare l’armatura di Geralt il prima possibile. Non sappiamo cosa aspettarci, in tutta sincerità. La serie era partita abbastanza bene, abbiamo scritto una recensione sulla prima stagione, ma The Witcher si è perso lungo la strada e ha deluso molti fan, Henry Cavill incluso, che ha abbandonato il progetto proprio per la cattiva strada che aveva preso.

Anche l’autore stesso, Andrzej Sapkowski, ha attaccato lo show di Netflix, sottolineando che lui sia stato sempre ignorato e mai ascoltato. Non è affatto difficile credergli, considerando che la serie è completamente diversa dall’opera originale. Sapkowski aveva però approvato totalmente Henry Cavill nei panni di Geralt, ritenendo che la sua voce sia perfetta per il personaggio. Chissà se Liam Hemsworth sarà all’altezza e saprà reggere il peso dell’eredità di Cavill.

Cosa ne pensate? Guarderete la stagione 4 di The Witcher? Fatecelo sapere nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv.

