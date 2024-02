In occasione del Super Bowl 2024, i Marvel Studios hanno finalmente condiviso il primo trailer ufficiale di Deadpool 3, includendo la rivelazione del titolo

Il primo trailer di Deadpool 3 introduce la TVA nella vita di Wade Wilson, così come Wolverine. Non a caso, il titolo del terzo capitolo con protagonista Ryan Reynolds cede spazio anche al personaggio di Hugh Jackman. Si intitola Deadpool & Wolverine il terzo capitolo della saga che debutterà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, un salto importante per Wade Wilson che non perde tempo a autoproclamarsi il Marvel Jesus di turno. Determinato a dimostrare di avere la stoffa da eroe e di non avere nulla da invidiare ai Vendicatori come Thor, Captain America e Hulk, Deadpool si lascerà ammaliare dalle promesse della TVA (che appare leggermente diversa rispetto alla seconda stagione di Loki).

Deadpool 3, il primo trailer mostrato al Super Bowl svela il titolo ufficiale del film

L’antieroe sboccato si prepara a diventare eroe nel primo trailer di Deadpool & Wolverine, diffuso con grande attesa durante la notte del Super Bowl 2024. La trama appena accennata mostra tantissimi spunti che il film esplorerà una volta approdato sul grande schermo, ma è ben attento a non mostrare direttamente Wolverine nell’inquadratura. Gli artigli, però, lasciano ben poco all’immaginazione. Secondo quanto suggerito dal trailer, la Time Variance Authority ha assegnato un compito ben preciso a Deadpool: eliminare una volta per tutte l’universo Fox degli X-Men. Ciò comporterebbe un ricco numero di cameo, non ancora rivelati.

Nella prima scena del trailer, però, Wade Wilson è circondato dai suoi affetti più cari come Vanessa di Morena Baccarin. Atteso sul grande schermo a luglio 2024, Deadpool 3 rappresenta anche l’unico film Marvel in arrivo al cinema quest’anno. Diretto da Shawn Levy, si unisce ad altri film della Fase 5. Il cast include anche Brianna Hildebrand, Jennifer Garner, Karan Soni, Stefan Kapičić, Rob Delaney, Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

