Deadpool 3: Jennifer Garner di nuovo Elektra

Jennifer Garner pronta a riprendere il ruolo di Elektra nel nuovo capitolo di Deadpool 3. Diretto da Shawn Levy, con protagonista Ryan Reynolds, ecco tutti i dettagli

Sempre più vicino l’ingresso di Deadpool 3 nel Marvel Cinematic Universe. Tra gli ultimi aggiornamenti giunti da fonti esterne; l’attrice Jennifer Garner sembra pronta a unirsi al cast del nuovo capitolo; riprendendo a distanza di quasi vent’anni, il ruolo del personaggio di Elektra. Un nome quello di Jennifer Garner che si unisce ai già precedentemente citati Ben Affleck (nel ruolo di Daredevil); Hugh Jackman (nelle vesti dell’iconico Wolverine); e altri nomi del panorama Marvel.

Apparsa per la prima volta nel film di Daredevil nel 2003 accanto a Ben Affleck; Jennifer Garner è apparsa protagonista nel 2005, grazie alla pellicola spin-off Elektra diretto da Rob Bowman. Ecco di seguito un estratto del film ufficiale.

Deadpool 3: il ritorno di Jennifer Garner nel ruolo dell’antieroina Elektra

Ispirato all’ omonimo personaggio creato da Frank Miller per i fumetti Marvel; Jennifer Garner tornerà in scena in Deadpool 3, grazie all’antieroina Elektra. Una notizia che fa tornare il sorriso sul volto della Garner, rimasta dispiaciuta per lo scarso successo ottenuto dallo spin-off del 2005, Elektra. Difatti, solo nel 2021, Jennifer Garner aveva dichiarato di come sarebbero andate le critiche, se solo il film fosse stato prodotto da Kevin Feige:

È un vero peccato, onestamente, perché una volta che Kevin ha preso il controllo di tutto ciò che era elevato: la scrittura, la regia, la commedia all’interno delle storie che stavano raccontando. E io non ho avuto quell’esperienza

Al momento ulteriori dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Deadpool 3 vede la regia di Shawn Levy con attore protagonista, il noto Ryan Reynolds. La sceneggiatura è curata da Rhett Reese; Wendy Molyneux; Paul Wernick; Lizzie Molyneux e dello stesso Ryan Reynolds. In attesa dell’uscita nelle sale prevista per il 3 maggio 2024; continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno un aggiornamento nel mondo del cinema e delle serie tv!

