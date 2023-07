Ponyo sulla scogliera compie 15 anni e il miglior modo per festeggiarlo è tornare al cinema per vederlo in sala: scopriamo insieme le date

Ponyo sula scogliera è uno dei più celebri film di Studio Ghibli con la regia di Hayao Miyazaki, che ora compie ben 15 ani e per festeggiarlo Lucky Red ha deciso di fare un regalo a tutti i fan: il film sarà disponibile al cinema, con una proiezione evento dal 6 al 12 luglio. Un ottimo modo per poter rivedere questo film che è uno dei titoli più emozionanti di Miyazaki proprio per la sua semplicità di trama e di sviluppo. Un film che come tutti quelli di questo regista raccoglie molti significati, ma è sicuramente il più adatto per i più piccoli, perchè è il più diretto e semplice, nel termine più positivo che ci possa essere.

Ponyo sulla scogliera: le date per vederlo al cinema

Ponyo sulla scogliera è possibile vederlo anche su Netflix, grazie alla disponibilità in catalogo di tanti dei titoli più importanti di Studio Ghibli, però il piacere di andare a vederlo al cinema rimane e per questo consigliamo di cogliere l’occasione e vedere questo film in sala. Al cinema, possiamo godere di tutta la fantasia messa in atto in questo film, con i colori, i personaggi e l’ambientazione tra mare e terrra. Intanto, facciamo un ripasso per chi non l’avesse mai visto e rileggiamo la trama di questo celebre titolo per tutta la famiglia!

Ponyo è una pesciolina che viene raccolta dall’oceano e curata da un bambino. Costretta a tornare in mare, Ponyo si trasforma in bambina per ricongiungersi all’amico.



Ricordiamo che Ponyo sulla scogliera si può vedere dal 6 al 12 luglio in tutti i cinema, grazie ad una proiezione evento. Per rimanere aggiornati sulle notizie di cinema e serie TV continuate a seguire tuttotek.it!

