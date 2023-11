Damsel: il primo poster del film Netflix con Millie Bobby Brown

Rivelato il primo poster del prossimo film Netflix, Damsel. Con protagonista l’attrice Millie Bobby Brown, ecco tutti i dettagli

La giovane attrice Millie Bobby Brown ritorna sul piccolo schermo in veste di protagonista, nel prossimo film Netflix, intitolato, Damsel. Per l’occasione, il colosso stesso ha condiviso il primo poster ufficiale del film.

Divenuta famosa grazie alle serie di successo Stranger Things e successivamente per Enola Holmes (sempre sotto la grande piattaforma Netflix); la Brown questa volta si è calata nelle vesti della tenace e giovane principessa Elodie. Per la regia di Juan Carlos Fresnadillo (Intacto Gioca o muori, Intruders), scopriamo insieme tutti i dettagli.

Questa NON è una favola. Millie Bobby Brown è la protagonista di DAMSEL, il teaser è in arrivo questo sabato #GeekedWeek! pic.twitter.com/OlhsL95XTI — Netflix Italia (@NetflixIT) November 7, 2023

Damsel: prossimamente su Netflix il nuovo film con protagonista Millie Bobby Brown

Come si evince dal poster ufficiale rilasciato, il film Damsel si prospetta carico di grandi aspettative e colpi di scena mozzafiato. Presentato alla GeekedWeek, vediamo raffigurata la protagonista una Millie Bobby Brown, affacciata dall’interno di un’imponente montagna; probabilmente intenta a urlare in cerca di aiuto.

Secondo le fonti ufficiale, la pellicola si sofferma sulla una giovane principessa chiamata Elodie; in pericolo dopo aver scoperto che il suo nuovo regno nasconde un oscuro segreto. Seppure molti dei dettagli ancora devono essere rivelati, ciò che si sottolinea nel web è legato all’avvincente storia raffigurata, simbolo di come l’innocenza lascia il posto alla tenacia pur di combattere i vecchi debiti del passato.

Sotto la regia del già citato Juan Carlos Fresnadillo; vede la sceneggiatura di Dan Mazeau (La furia de Titani, Fast X). Sono presenti nel cast, invece: Angela Bassett, Shohreh Aghdashloo, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e molti altri ancora. Damsel arriverà sulla piattaforma streaming nel 2024; mentre il primo teaser ufficiale verrà diffuso in streaming sabato prossimo.

