Stranger Things, quinta stagione: svelato l’incipit del primo episodio

Un’anticipazione dello script della quinta stagione di Stranger Things svela i primissimi momenti del primo episodio, che ha inizio con una brano che tutti ricordiamo

L’inizio della stagione finale di Stranger Things è stato svelato grazie ad un estratto della sceneggiatura che è stato diffuso tramite social media. La produzione continua ad accumulare ritardi grazie allo sciopero degli attori che non dà segno di volersi concludere. Tuttavia, l’account della writer’s room è tornato attivo e rivela un estratto della sceneggiatura, nel quale si risente una “canzone familiare”. L’estratto in questione è stato condiviso durante lo Stranger Things Day, il 6 Novembre, la data in cui Will Byers è scomparso. tale estratto si apre con:

Buio. Vento freddo. Fruscio di alberi. E… la voce di un ragazzino canta una canzone familiare.

Teorie sulla canzone cantata dalla voce di un ragazzino in apertura di Stranger Things quinta stagione

Come da tradizione, il season finale di Stranger Things potrebbe aprirsi con un flashback. Perciò la canzone familiare menzionata dello script potrebbe essere Running Up That Hill di Kate Bush, che abbiamo sentito più volte nella quarta stagione, dove ha avuto un ruolo centrale. Quindi c’è la possibilità di vedere una Max che da bambina canta la sua canzone preferita. Oppure potremmo vedere il piccolo Will che canta Should I Stay or Should I Go? dei Clash, canzone che abbiamo riconosciuto come la preferita di Will nella prima stagione della serie.

Il titolo del primo episodio della quinta stagione di Stranger Things, sarà The Crawl, stando a quanto rivelato dagli sceneggiatori della serie. Secondo molti fan il titolo potrebbe riferirsi a Eddie Munson e Master of Puppets dei Metallica, che contiene i versi “Come crawling faster…” Perciò il flashback di apertura potrebbe mostrare Eddie che da bambino canta Master of Puppets, brano che, per di più, esegue nel climax del finale della quarta stagione.

E voi quale credete che sia la canzone cantata da un ragazzino in apertura di Stranger Things quinta stagione? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

