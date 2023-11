Pat E. Johnson: addio all’allenatore di Ralph Macchio e Pat Morita in Karate Kid

Addio al grande allenatore Pat E. Johnson, noto per aver lavorato alle coreografie dei combattimenti dei film di Karate Kid. Fenomeno delle arti marziali, aveva a lungo collaborato con Chuck Norris

Lutto nel mondo del cinema. Si è spento all’età di 84 anni nella sua casa di Los Angeles, Pat E. Johnson, noto per essere stato l’allenatore di Ralph Macchio e Pat Morita nel film di Karate Kid. Cintura nera 9° dan e fenomeno delle arti marziali; il karateka statunitense aveva collaborato a lungo anche con Chuck Norris.

A darne la triste notizia è stata la nipote Colleen Mary Johnson, in un triste post sui social. Lascia sua moglie Sue, con cui era sposato da più di 50 anni, i figli Brett, Garth, Larry e Erik.

Pat E. Johnson: da Karate Kid fino ai successi di carriera

Classe 1939, Pat E. Johnson ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo delle arti marziali in Tangsudo nel 1963 in Corea, dopo essere stato arruolato nell’esercito. Ottenuta la cintura nera nell’arco di 13 mesi, decide di fare ritorno negli Stati Uniti.

Divenuto uno dei principali istruttori principali nelle scuole di karate di Chuck Norris; Johnson ha messo a disposizione le sue grandi abilità al servizio della produzione dei film diKarate Kid, allenando attori come Pat Morita e Ralph Macchio. Apprezzato da tutti, è tornato anche sul set dei sequel nel 1986, nel 1989 e in Karate Kid 4 con Hilary Swank nel 1994.

Per molti considerato leggenda, Pat E.Johnson oltre il successo ottenuto in Karate Kid, la sua carriera conta anche il ruolo di stuntman e coordinatore, lavorando a progetti come Tartarughe Ninja alla riscossa (1990), Buffy l’ammazzavampiri (1992) e Mortal Kombat (1995).

