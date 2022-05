Sam Claflin protagonista in un nuovo avvincente film thriller: Bagman

S am Claflin, una delle star più celebri di Hunger Games, sarà protagonista di un nuovo avvincente film thriller, intitolato: Bagman

Sam Claflin, già noto attore, per il ruolo di Finnick Odair nel franchise della famosa saga di Hunger Games, cui ha recitato dall’anno 2013 al 2015.

Saga prodotta sempre dalla casa di produzione Lionsgate, che torna a collaborare dunque di nuovo con Claflin. Il quale adesso sarà protagonista del nuovo travolgente e soprannaturale film thriller: Bagman.

Sam Claflin, inoltre è noto anche per il suo ruolo nel film: io prima di te, tratto dal romanzo di Jojo Moyes, con l’affascinante Emilia Clarke.

Trama e cast del film Bagman

Bagman, racconta la storia di un padre, ossia Claflin, che si trova costretto ad affrontare le proprie paure, di quando un mostro che lo perseguitava nella sua infanzia che torna a minacciare ora lui e la sua famiglia.

Il film è stato scritto da John Hulme, il regista invece è Colm McCarthy – regista della seconda stagione di Pealy Blinders- a produrre la pellicola sono stati Marty Bowen e Wyck Godfrey, dove in passato hanno lavorato insieme su Maze Runner e Twilight.

Per la supervisione del progetto per Lionsgate, sono stati incaricati: Jorge Alfaro e Meredith Wieck.

Racconti extra del film

Sul thriller Bagman, le notizie che sono trapelate sono davvero poche. Minimi sono stati i dettagli pubblicati sul nuovo film. Anche se tra pochi giorni si apriranno le vendite al Festival di Cannes, dove il presidente di Lionsgate Motion Picture Group ha esordito dicendo:

Da quando abbiamo collaborato la prima volta in Catching Fire, Sam è diventato un protagonista avvincente. Siamo entusiasti che abbia risposto con così tanta convinzione a questo progetto e non vediamo l’ora di iniziare le riprese, con i nostri buoni amici di Temple Hill

Tuttavia, in attesa di notizie più scoppiettanti, potete trovare Sam Claflin in altri diversi progetti su Netflix, come: Enola Holmes, film nel quale l’attore recita insieme a Millie Bobby e Henry Cavill.

