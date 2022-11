Clarence Gilyard: morto l’attore di Walker Texas Ranger

Clarence Gilyard attore noto per i suoi ruoli in Die Hard e Walker Texas Ranger si è spento a 66 anni dopo una lunga malattia.

Clarence Gilyard si spegne a 66 anni, dopo una lunga malattia, con un’importante carriera da attore alle spalle e un altrettanto prestigioso ruolo da docente universitario. L’attore, infatti era docente di Cinema e Teatro presso il College of Fine Arts dal 2006 ed è stata proprio la stessa Università del Nevada di Las Vegas ad annunciare la notizia della sua scomparsa. Da anni si era dedicato all’insegnamento, ma sono molti i ruoli che ha interpretato nella sua vita, sia al cinema che sul piccolo schermo.

Clarence Gilyard: i ruoli e la carriera da attore

Lo abbiamo conosciuto in ruoli importanti come Die Hard – Trappola di cristallo, in cui interpretava l’hacker Theo nel 1988 accanto a Bruce Willis. E lo abbiamo visto soprattutto sul piccolo schermo, dove tra il 1989 e il 1993 ha interpretato lo sceriffo Conrad McMasters nella serie tv legal Matlock. Ma gran parte del pubblico lo ricorderà per la serie tv Walker Texas Ranger, in cui dal 1993 al 2002 ha interpretato Trivette, il migliore amico del protagonista, esperto di computer ed ex giocatore di baseball. Sebbene non fosse il protagonista assoluto della serie, questo personaggio era il suo migliore amico, la sua spalla e quindi un volto familiare molto amato dal pubblico.

Dopo la scomparsa di Angela Lansbury, nota sul piccolo schermo come la Signora Flatcher, anche con questo attore, Clarence Gilyard se ne và un volto familiare molto caro al pubblico, perchè ha recitato per anni in una serie tv che ha accompagnato le nostre cene e i nostri pranzi a casa.

Oltre questi due ruoli, l’attore ha recitato anche in teatro e in altri film come Top Gun e Karate Kid II – La storia continua e come protagonista in Off the Mark.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.