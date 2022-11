Spiderman: Across the Spiderverse, nuova foto della pellicola

Il protagonista della storia appare chiaramente nella nuova foto condivisa online della pellicola Spiderman: Across the Spiderverse

Per giugno 2023 è atteso nelle sale il film animato Spiderman: Across the Spiderverse. Online è stata condivisa una nuova immagine del film.

Infatti proprio sulla pagina Instagram del film è stata pubblicata una nuova anticipazione del progetto che ha intenzione di replicare il successo di Un Nuovo Universo.

La trama e lo stile animato di Spiderman: Across the Spiderverse

La trama del film ruoterà attorno a Miles Morales che, in compagnia di Gwen Stacey alias Spiderwoman, intraprenderà una nuova avventura attraverso il multiverso. Inoltre i nostri due amichevoli ragni di quartiere, dovranno anche affrontare anche un nuovo e temibile villain.

Pare che il prossimo film dedicato al multiverso degli Spiderman sarà basato su più stili di animazione.

Già con Spiderman Into the Spiderverse avevamo avuto un assaggio di stili diversi confluiti in un’unica opera, dal momento che ognuno degli Spiderman era disegnato con tratti che lasciavano immaginare l’universo di provenienza.

Ora che i protagonisti principali viaggeranno direttamente nel multiverso vedremo questi diversi stili di animazione che tratteggeranno l’intera scenografia. Perciò non saranno limitati soltanto all’aspetto dei personaggi.

Regia e sceneggiatura

La pellicola (animata) sarà diretta da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Mentre invece a firmare la sceneggiatura ci saranno: Phil Lord, Chris Miller e David Callaham.

Il cast (vocale) del film

Per quanto riguarda le voci dei nostri amati ragni e non solo, in originale ci saranno: Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfled, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Issa Rae, che torneranno ad interpetare i protagonisti a cui hanno già dato voce nel primo film. Avremo, inoltre Jason Schwartzman che sarà il nuovo villain della storia mentre Daniel Kaluuya avrà la parte di Spider-Punk.

