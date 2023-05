Dopo molteplici rivisitazioni, Cenerentola tornerà ancora una volta al cinema, come non l’abbiamo mai vista: arriva un film horror su di lei

Dobbiamo proprio dirlo: siamo negli anni d’oro dei live action e dei reboot. Peter Pan (qui la recensione), la Sirenetta, persino l’intoccabile personaggio di Harry Potter verrà ripreso per farne una serie tv con nuovissimi attori. Il pubblico, ormai consapevole della “moda” che sta prendendo piede, accetta gli annunci delle trasposizioni o rivisitazioni di questa o quell’altra famosa pellicola, ben consapevole che nessun film può dirsi davvero salvo. C’è però un grande classico che in quanto a rivisitazioni sembra non avere rivali: Cenerentola. La principessa, tanto amata da grandi e piccini, è stata proposta e riproposta sullo schermo in tutte le salse, eccetto una, per ora. Motivo per cui l’iconico personaggio sta nuovamente per tornare, questa volta in versione horror.

Una nuova veste | Cenerentola: la principessa torna in versione horror

Prima di Cenerentola, un altro personaggio, tanto amato dai bambini, era stato spogliato delle vesti di innocente e dolce protagonista, in favore di una connotazione tutta nuova. Si tratta del tenero orsetto Winnie the Pooh, che nella versione del film del regista Rhys Frake-Waterfield, intitolata Winnie the Pooh: Blood and Honey, si è mostrato in maniera totalmente opposta a quella a cui eravamo abituati. Lo stesso accadrà per l’indifesa principessa Cenerentola, simbolo per eccellenza di Disney. Ad occuparsi del progetto, che si intitolerà Cenerentola’s Curse, sarà Louisa Warren, di ChampDog Films.

La regista non ha ancora svelato alcun dettaglio preciso, né sulla trama, né sui personaggi. Dalle poche informazioni in nostro possesso, possiamo però dedurre che sarà proprio Cenerentola il fulcro del male. La Warren ha infatti dichiarato che “il pubblico assisterà ad una svolta incredibilmente unica sulla Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Ci saranno delle morti davvero orribili per mano sua“. Ci sarà forse da aspettarsi una Cenerentola a parti inverse, dove sarà lei, per la prima volta, a tenere sotto scacco la matrigna e le sue sorellastre? Lo scopriremo il 23 ottobre 2023, quando probabilmente la pellicola arriverà nelle sale. Cenerentola non sarà l’unico personaggio Disney ad essere riscritto in stile horror, da qualche tempo si parla anche di una rilettura di questo tipo anche per Peter Pan, Bambi, i Teletubbies e le Tartarughe Ninja. Noi di tuttoteK saremo pronti a tutto questo!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.