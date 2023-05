Monitoraggio telefono bambino: Whatsapp, Facebook, GPS e molto altro

Ci sono tante applicazioni come Whatsapp, Facebook, Snapchat e altre che possono essere pericolose per i più piccoli. Ecco perché vi spieghiamo quali sono i migliori modi per il monitoraggio del telefono di un bambino

Anche solo la parola “spia” suscita polemiche al giorno d’oggi. È comprensibile essere scettici nei confronti della monitoraggio digitale in un’epoca in cui l’hacking illecito e l’accesso alle telecamere hanno messo in allarme molti specialisti IT e potenti uomini d’affari. Tuttavia, come per ogni cosa, è l’uso che si fa di una tecnologia ad essere etico o immorale, non la tecnologia stessa.

Le applicazioni di monitoraggio per smartphone sono note anche come applicazioni spia per cellulari o applicazioni spyware. Con l’aiuto di queste applicazioni è possibile monitorare le conversazioni telefoniche in entrata e in uscita, i messaggi SMS e la geolocalizzazione. Inoltre, questi software monitorano le attività internet, WhatsApp, Facebook, Snapchat e altre applicazioni. L’utilizzatore dello smartphone non può trovare o riconoscere queste applicazioni in genere e quindi non si accorge di essere monitorato se non viene esplicitamente avvertito. Bisogna quindi fare attenzione ai problemi legati alla privacy.

Come monitorare i telefoni dei vostri figli?

I programmi di monitoraggio telefonico sono strumenti essenziali per la sorveglianza degli smartphone che aiutano a tenere traccia le attività dei dispositivi in cui sono installate. È possibile tenere sotto controllo le chiamate in entrata e in uscita, gli SMS e la posizione in tempo reale di un telefono. Queste applicazioni sono invisibili all’utente e non vengono notate.

Sono una valida soluzione ottima ad esempio per tenere sotto controllo le conversazioni dei ragazzi senza che se ne accorgano. Purtroppo filtrare i contenuti indesiderati non è più così utile quando si cresce un adolescente, perché troverà un metodo per accedervi in ogni caso. Può anche essere utile tenere d’occhio chi i ragazzi incontrano e frequentano e il contesto dei loro messaggi. Con i bambini, il blocco e il filtraggio sono efficaci, ma non con gli adolescenti.

Come potete tenere sotto controllo i messaggi di testo di vostro figlio? Di seguito sono elencate le 10 migliori applicazioni per il controllo parentale e il monitoraggio dei bambini. Poiché la prevenzione è sempre preferibile alla cura, queste applicazioni possono aiutare a proteggere vostro figlio da stalker, pedofili e bullismo a scuola. Ricordiamo che, mentre è vietato seguire il coniuge o il partner, i genitori possono seguire i figli minorenni in certe situazioni.

Le 10 migliori app spia per il monitoraggio del telefono di tuo figlio

Riportiamo di seguito, l’elenco delle migliori applicazioni gratuite per spiare il telefono del proprio bambino, insieme alle informazioni sulle funzioni più utilizzate. È possibile monitorare segretamente qualcuno con una qualsiasi di queste app spia per smartphone.

EvaSpy

Uno strumento smart e facile da usare per tracciare le attività degli utenti sui dispositivi mobili è sicuramente EvaSpy. Con più di 50 potenti funzioni, è nascosto per l’utente e ha una dimensione di soli 230 KB. L’utente non può vedere il programma poiché opera in modalità nascosta. L’icona dell’applicazione è invisibile. È possibile accedere ai dati registrati da qualsiasi dispositivo o computer attraverso un browser web.

Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche di EvaSpy:

Monitoraggio remoto : EvaSpy consente il monitoraggio remoto di tutte le azioni dell’utente tramite un account online sicuro. Di conseguenza, potete vedere i dati registrati senza avere accesso fisico al dispositivo di destinazione. Potete usare EvaSpy per tenere sotto controllo le attività dei vostri figli da qualsiasi luogo e dispositivo.

: EvaSpy consente il monitoraggio remoto di tutte le azioni dell’utente tramite un account online sicuro. Di conseguenza, potete vedere i dati registrati senza avere accesso fisico al dispositivo di destinazione. Potete usare EvaSpy per tenere sotto controllo le attività dei vostri figli da qualsiasi luogo e dispositivo. Applicazioni di Instant Messaging : EvaSpy registra le attività dei bambini e supporta la registrazione delle videochiamate nei client di messaggistica istantanea più diffusi (WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, ecc.).

: EvaSpy registra le attività dei bambini e supporta la registrazione delle videochiamate nei client di messaggistica istantanea più diffusi (WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, ecc.). Registrazione dello schermo : Questa funzione registra continuamente ciò che appare sullo smartphone spiato. La registrazione dello schermo è la risposta ideale per i genitori che desiderano conoscere le azioni dell’utente sul dispositivo del figlio durante un periodo specifico.

: Questa funzione registra continuamente ciò che appare sullo smartphone spiato. La registrazione dello schermo è la risposta ideale per i genitori che desiderano conoscere le azioni dell’utente sul dispositivo del figlio durante un periodo specifico. Registrazione delle chiamate: EvaSpy può registrare le chiamate in uscita e in entrata.

Qustodio

Il più interessante programma per controllo parentale gratuito su Internet è Qustodio. L’app di Qustodio offre una dashboard completa per aiutarvi a monitorare il comportamento online di vostro figlio ed è disponibile per PC Windows, Mac, iOS, Android e dispositivi Kindle.

Con la versione gratuita, è possibile monitorare l’uso di Internet e dei motori di ricerca da parte del bambino, i suoi accessi a Facebook e Twitter e fissare dei limiti di tempo. Con Qustodio Premium è possibile monitorare la posizione del bambino, bloccare determinati giochi e app, tenere sotto controllo le chiamate e i messaggi di testo e molto altro ancora. I piani partono da 44,95 dollari all’anno per cinque bambini e cinque dispositivi.

Spyera

Il software pluri-premiato Spyera permette di spiare computer e dispositivi mobili. Ha eccezionali funzioni di monitoraggio che funzionano in modo impeccabile. Il monitoraggio delle attività dei cellulari e dei computer dei dipendenti o dei bambini e il tracciamento della posizione sono alcune delle sue funzionalità più note.

Ha molte opzioni che potete utilizzare per tenere sotto controllo e gestire le attività del vostro obiettivo. Indipendentemente dal sistema operativo, il programma può essere utilizzato su numerose piattaforme e non viene rilevato. L’app è estremamente intelligente ed integra in modo impeccabile tutte le principali funzioni di spionaggio.

Offre ai consumatori una garanzia di rimborso a 10 giorni se non sono soddisfatti del prodotto, per dimostrare qualità di questo prodotto.

mSpy

Uno strumento per la localizzazione e il monitoraggio dei telefoni cellulari è mSpy. È in grado di accedere a una vasta quantità di dati dal dispositivo tracciato. Può seguire le coordinate GPS. Può essere utilizzato per monitorare chiamate, file multimediali e comunicazioni WhatsApp. Sia le chiamate effettuate che quelle ricevute saranno visibili. Il software offre oltre 30 funzionalità di monitoraggio, come Cronologia Web, Keylogger e Geo-Fencing. È sufficiente acquistare, installare e configurare mSpy per iniziare a tracciare l’obiettivo. Può essere utilizzato sia su smartphone iOS che Android. Numerose applicazioni di comunicazione, come WhatsApp, Snapchat, Telegram e così via, sono supportate per la sorveglianza.

FlexiSpy

Un altra app spia molto utilizzata e spesso classificata tra le migliori nel suo genere è FlexiSPY. Il suo set di funzioni ampio e facile da usare contribuisce ulteriormente alla sua reputazione di una delle migliori applicazioni disponibili per il monitoraggio remoto dei dispositivi.

Il programma può essere utilizzato per attività semplici come il monitoraggio di chiamate e messaggi o complesse come l’hacking di telecamere e il keylogging. Il programma funziona in modo impeccabile e non richiede alcun contributo esterno da parte dell’utente. Il programma di sorveglianza FlexiSPY può vantare più funzioni di qualsiasi altro in questo elenco o attualmente disponibile. È compatibile con gli smartphone iOS e Android e soddisfa le esigenze dei clienti più esigenti per un’esperienza di monitoraggio del telefono completa. L’accesso alle sue funzioni avanzate, tuttavia, è piuttosto costoso.

TiSpy

TiSPY è un software di controllo parentale che consente di monitorare e regolare l’utilizzo dei dispositivi mobili dei bambini. TiSPY è il programma di monitoraggio parentale più efficace oggi disponibile, perché è semplice da usare e ha caratteristiche all’avanguardia come il pannello live.

Offre la possibilità di catturare rapidamente foto, audio, posizione e SMS. Inoltre, offrirà la possibilità di monitorare tutti i servizi di messaggistica utilizzati più di frequente, come SMS, Facebook, Whatsapp, Snapchat, Skype, Instagram e altri. L’aspetto più interessante è che, anche se i messaggi sul dispositivo monitorato vengono cancellati dopo l’invio, è possibile visualizzarli online. Utilizzando il pannello live, è possibile ascoltare di nascosto quello che stanno registrando i microfoni del dispositivo.

XNSpy

Forse l’applicazione di monitoraggio del telefono più famosa del nostro elenco è XNSPY. In termini di applicazioni spyware, si può addirittura dire che sia il leader del mercato. Può essere un ottimo strumento di sorveglianza per tenere d’occhio sia i vostri figli che i vostri dipendenti.

È dotato di oltre 30 funzionalità all’avanguardia che consentono di monitorare gli SMS in tempo reale e le conversazioni telefoniche in entrata e in uscita. Inoltre, è possibile visualizzare la posizione GPS del telefono, utile quando si cerca di localizzare i propri figli o un telefono smarrito. Negli anni, il software ha aggiunto funzionalità più sofisticate, tra cui la registrazione del WiFi e la sorveglianza di WhatsApp. L’app è in continua evoluzione e migliora di giorno in giorno.

MobileSpy

Il software MobileSpy è uno strumento di tracciamento remoto in grado di monitorare chiamate, messaggi, social media, posizione e molte altre cose. Uno dei più completi programmi di controllo parentale, consente ai genitori di tenere d’occhio i propri figli e di monitorare i dati del dispositivo da qualsiasi luogo.

I genitori che installano MobileSpy sui dispositivi mobili, computer o tablet dei propri figli possono:

Monitorare da remoto e di nascosto SMS, chiamate, contatti e elementi multimediali, tra cui musica, video e immagini.

Tracciare la cronologia della posizione del dispositivo monitorato, la posizione attuale e la posizione su una mappa.

Un registro completo di tutte le chiamate ricevute ed effettuate

Sorvegliare da remoto i servizi di chat o messaggistica istantanea come Viber, Skype e WhatsApp.

Impostare un avviso per qualsiasi utilizzo di termini, luoghi o contatti discutibili per ricevere una notifica.

Scattare uno o più screenshot dello schermo del dispositivo di destinazione.

Boomerang

I bambini possono utilizzare il loro primo smartphone in modo sicuro e responsabile grazie alle applicazioni di controllo parentale. L’app Boomerang, poco costosa, rende molto semplice l’impostazione di limitazioni del tempo trascorso sullo schermo e l’interdizione di particolari siti web. C’è però una mancanza: abbiamo scoperto che non fornisce ai genitori avvisi in tempo reale sull’attività del bambino durante i test.

Boomerang non è un’applicazione completa per il controllo parentale ed è limitata nei seguenti casi:

Il bambino utilizza un smartphone Android. Sui dispositivi iOS, Boomerang ha una serie limitata di funzioni e non può tracciare i PC.

Al massimo 10 dispositivi possono essere monitorati. Per le famiglie numerose, la limitazione dei dispositivi di Boomerang non è ottimale.

I social media e le e-mail non sono adatti ai bambini. Boomerang non tiene traccia di nessuno dei due.

NexSpy

L’applicazione che vi proponiamo per monitorare gli smartphone si chiama NEXSPY. Poiché funziona in modalità stealth, è possibile monitorare i telefoni dei figli o dei lavoratori senza che se ne rendano conto. Quando si installa NEXSPY sul telefono, è possibile osservarne l’attività, scoprire dove si trova e sapere cosa ha fatto.

NEXSPY viene eseguita in background su un telefono ogni volta che viene acceso, catturando i dati (posizione, registri delle chiamate, messaggi di chat, ecc.) e inviandoli al vostro account.

NEXSPY offre più di 40 opzioni all’avanguardia per tenere sotto controllo le azioni di una persona e del suo telefono. Con NEXSPY è possibile utilizzare il localizzatore GPS, ottenere il registro delle chiamate del cellulare o leggere i messaggi di testo inviati e ricevuti, per non preoccuparsi mai di cosa fanno i figli o di dove si trova il coniuge in un determinato giorno.

Di seguito sono riportate alcune delle sue caratteristiche degne di nota,

Registrazione di chiamate e messaggi : È utile tenere sotto controllo le attività regolari di vostro figlio o di un dipendente, se volete sapere chi sta telefonando o inviando messaggi. NEXSPY fornisce informazioni sulle chiamate perse, avvisi sull’ID chiamante, registri delle chiamate, contatti, chiamate in entrata e in uscita e registrazioni di chiamate VoIP.

: È utile tenere sotto controllo le attività regolari di vostro figlio o di un dipendente, se volete sapere chi sta telefonando o inviando messaggi. NEXSPY fornisce informazioni sulle chiamate perse, avvisi sull’ID chiamante, registri delle chiamate, contatti, chiamate in entrata e in uscita e registrazioni di chiamate VoIP. Conservare i registri chiave : Il miglior keylogger per Android e iOS è NEXSPY, che registra ogni battuta effettuata sulla tastiera del telefono di destinazione. Keyword Alerts fornisce informazioni sull’attività della tastiera dei vostri figli o dipendenti. Sarete avvisati quando il termine da voi scelto compare nelle e-mail, nei testi, nella casella di ricerca, ecc.

: Il miglior keylogger per Android e iOS è NEXSPY, che registra ogni battuta effettuata sulla tastiera del telefono di destinazione. Keyword Alerts fornisce informazioni sull’attività della tastiera dei vostri figli o dipendenti. Sarete avvisati quando il termine da voi scelto compare nelle e-mail, nei testi, nella casella di ricerca, ecc. Tracciamento della posizione GPS: Con NEXSPY è possibile tracciare le posizioni GPS per sapere dove si trova il proprio figlio in ogni momento. Il monitoraggio GPS in tempo reale di un telefono target è una delle funzioni del tracker GPS e mostra la data e l’ora dell’utente target e le posizioni precedenti. La posizione è visibile anche su Google Maps. Inoltre, è disponibile un’opzione di geofencing.

FAQ

È legale usare le app per il monitoraggio dei telefoni?

È estremamente illegale installare applicazioni di questo tipo sullo smartphone di un’altra persona senza che questa ne sia a conoscenza o sia d’accordo; se si viene scoperti, si rischia di incorrere in pesanti sanzioni e nel carcere. Raccomandiamo di utilizzare queste applicazioni solo per scopi appropriati.

Queste app possono essere caricate su un altro dispositivo senza toccarlo fisicamente?

Sì, queste app possono essere installate in remoto senza contatto fisico con l’altro dispositivo. Questa funzionalità varia ovviamente da un’app all’altra.

È possibile determinare se qualcuno sta spiando il vostro telefono?

Sì, basta essere attenti alle notifiche o ai programmi dall’aspetto sospetto sul telefono. Inoltre, è possibile impostare un software antivirus forte per trovare e rimuovere qualsiasi forma di spyware, malware o adware dal computer portatile.

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!