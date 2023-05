Festival di Cannes 2023: la lista di tutti i vincitori!

Si è conclusa, nella serata di ieri, l’annuale celebrazione del Festival di Cannes 2023: in questo articolo andremo a vedere tutti i film vincitori nelle varie categorie, seguiteci in questo viaggio

L’annuale celebrazione del Festival di Cannes si è conclusa ieri sera, con la gran cerimonia delle premiazioni. Sul palco si sono susseguite pellicole di una caratura altissima e, oltre ai vincitori che vedremo poi nel prossimo paragrafo, sono stati presentati anche molti progetti asiatici, tutti molto apprezzati nel corso di quest’edizione. Nessun riconoscimento per l’Italia, invece, che era rappresentata da tre grandi registi come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher e che sono stati comunque molto apprezzati sul palcoscenico di Cannes 2023. Veniamo però al dunque: le premiazioni!

Tutti i vincitori al gran Festival di Cannes 2023: a chi è andata la Palma d’Oro?

La Palma d’Oro quest’anno si è tinta di rosa ed è stata vinta da Justine Triet con Anatomie d’une chute, un film drammaticamente intimo incentrato sulla scomparsa di un capofamiglia su una montagna, un thriller che vi consigliamo caldamente. Il premio come miglior film, consegnato da nientemeno che Quentin Tarantino, è stato invece vinto da The Zone of Interest, un dramma che racconta gli orrori dei campi di concentramento da una prospettiva completamente diversa rispetto al passato: quello di una famiglia tedesca che vive nei pressi del campo di Auschwitz.

Vediamo qui di seguito tutte le premiazioni:

Palma d’oro: Anatomie d’une chute di Justine Triet

Anatomie d’une chute di Justine Triet Camera d’oro : L’albero delle farfalle d’oro di Thien An Pham

: L’albero delle farfalle d’oro di Thien An Pham Miglior attrice : Merve Dizdar (Kuru Otlar Ustune di Nuri Bilge Ceylan)

: Merve Dizdar (Kuru Otlar Ustune di Nuri Bilge Ceylan) Miglior sceneggiatura : Sakamoto Yuji (Monster di Kore-Eda Hirokazu)

: Sakamoto Yuji (Monster di Kore-Eda Hirokazu) Miglior attore : Koji Yakusho (Perfect Days di Wim Wenders)

: Koji Yakusho (Perfect Days di Wim Wenders) Premio della giuria : Kuolleet Lehdet (Le foglie morte) di Aki Kaurismaki

: Kuolleet Lehdet (Le foglie morte) di Aki Kaurismaki Miglior regia : Tran Anh Hung (La passion de Dodin Bouffant)

: Tran Anh Hung (La passion de Dodin Bouffant) Grand prix: The Zone of Interest di Jonathan Glazer

E questi erano dunque tutti i vincitori al gran Festival di Cannes 2023 che si è concluso ieri sera. Fateci sapere se avete seguito la premiazione qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.