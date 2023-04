Cannes 2023: Quentin Tarantino ospite d’Onore alla Quinzaine des Réalisateurs

Quentin Tarantino confermato come ospite d’Onore nella sezione parallela di Cannes 2023, Quinzaine des Réalisateurs. In programma il 25 maggio; evento esclusivo con una proiezioni speciale

La lista dei partecipanti nella nuova edizione di Cannes 2023si arricchisce sempre di più. Meta ambita dai vecchi e giovani cineasti del panorama mondiale; torna a presenziare nella nuova edizione della kermesse, il regista statunitense Quentin Tarantino. Segnato come ospite d’Onore nella sezione parallela Quinzaine des Réalisateurs; è pronto ad emozionare il grande pubblico con un evento speciale il prossimo 25 maggio.

Per l’occasione, Tarantino presenterà una proiezione segreta mai vista fino ad ora; proseguendo l’evento con una discussione sulla contro storia del cinema Hollywood degli anni 70, recentemente pubblicata nel suo libro di memoria e saggio, Cinema Speculation.

Cannes 2023: Quentin Tarantino e la tradizione del Festival

Come noto per tutti i fedeli seguaci del regista; Quentin Tarantino ha alle sue spalle una forte tradizione con il Festival di Cannes. La prima ospitata avvenuta nella kermesse più amata, risale al lontano 1992; grazie alla proiezione del film cult, Le Iene. Prosegue la sua scalata con la vittoria della Palma d’oro con il film Pulp Fiction; pellicola uscita vittoriosa anche dagli Oscar nel 1995, in qualità di miglior sceneggiatura originale ai . Nel 2004, invece, fu presidente della giuria alla 57ª edizione del Festival di Cannes.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale stampa do Cannes 2023, per la sezione di Quinzaine des Réalisateurs :

Nel 1969, a Cannes, nasce la Quinzaine des Réalisateurs, una controprogrammazione di film dallo spirito libero provenienti da tutto il mondo. Di questo evento, Quentin Tarantino ha recentemente pubblicato un’accattivante analisi in un saggio critico sul cinema degli anni ’70. Da cinefilo eccezionale e generoso, Tarantino è di casa alla Quinzaine. Sarà nostro ospite quest’anno per presentare una proiezione segreta e discutere la sua contro-storia del cinema. Un’atmosfera rockabilly nel giorno di chiusura

