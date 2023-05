John Wick, la celebre saga con Keanu Reeves non si concluderà con il quarto film, ma avrà diversi spin-off e anche un quinto film: scopriamo insieme i dettagli

Ne avevamo parlato proprio in queste pagine, della conferma di Lionsgate, che la saga John Wick avrebbe avuto uno spin-off e si tratta della serie TV The Continental. Ma dopo l’ultimo film, il quarto che è stato campione di incassi, arriva la conferma che non solo sono previsti altri spin-off, ma che è previsto anche un quinto film.

John Wick: la saga continua

Il primospin-off previsto è Ballerina che uscirà il prossimo anno, mentre l’altro progetto che presto vedremo sarà appunto la serie The Continental. Ora c’è anche la conferma del quindi film, notizia non scontata dato il finale che ha avuto il quarto e ultimo film che rigurda proprio il protagonista. Non vogliamo svelare troppi dettagli a chi non l’ha ancora visto, ma la casa di produzione sarà sicuramente in grado di stupire con il quinto film e sarà tutta una sopresa.

Se abbiamo conferma che il protagonista Keanu Reeves ci sarà nel film Ballerina, con protagonistaAna De Armas, non sappiamo se la sua presenza è confermata per gli altri progetti della saga. Ballerina è considerato una sorta di prequel della saga, in cui la protagonista sarà una spietata killer un po’ come nei capitoli originali con John Wick. Allo stesso modo anche la serie The Continental farà un passo indietro nel tempo e sarà un prequel ambientato negli anni ’70 con i personaggi Winston e Charon da giovani.

John Wick sta diventando quindi una vera e propria saga o meglio Universo, così come accade con i franchise più celebri come quell Marvel, DC ma anche quello di Harry Potter, costruiti attorno a tanti progetti satellitari e autonomi.

