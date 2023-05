Kill Bill, film capolavoro del regista Quentin Tarantino, festeggia quest’ano i vent’anni dalla sua prima uscita e per questo è previsto un ritorno in sala in 4K

Kill Bill è uno dei film più celebri e più apprezzati di questo millenio di Quentin Tarantino e quest’anno ha festeggiato proprio vent’anni dalla sua prima uscita nelle sale. Al festeggiamento perfetto ci pensa Lionsgate che proprio in questi giorni sta sfornando buone notizie, una tra queste la conferma ufficiale della produzione di un quinto film di John Wick e quindi di continuo della saga. Un’altra buona notizia è che ha acquisito i diritti di Kill Bill e ha quindi intenzione di organizzare un festeggiamento ad hoc per tutti i fan.

Kill Bill: festeggia i vent’anni al cinema in 4K

Al momento non ci sono ancora i dettagli, ma Kill Bill tornerà al cinema in una verisone rimasterizzate e in 4K. La data ancora non la conosciamo, così come non sapremo se ci saranno dei contenuti extra insieme a questa proiezione. Insieme a Kill Bill, Lionsgate ha acquisito anche i diritti di Jackie Brown, che si aggiunge quindi agli altri classici del regista. Interessante capire anche se nella proiezione in 4K è previsto solo il Vol.1 oppure anche il Vol 2, perché come sappiamo si trattano sì, di due capitoli divisi, ma il regista li ha sempre considerati come un film unico. Nelle sue intenzioni, infatti c’era la volontà di produrre un film unico, ma c’era il rischio che risultasse troppo lungo e con troppi tagli da fare. La decisione quindi di far uscire due film separati si è trattata solo di una scelta di distribuzione, ma non di sceneggiatura.

Nell’attesa di vedere questo immenso film al cinema di nuovo e in versione 4K, non vediamo l’ora di sapere anche la data di uscita e ulteriori dettagli!

