Il trailer della sesta stagione di Black Mirror è finalmente disponibile. Si preannunciano puntate ancora più sconvolgenti

“Stravolgere alcuni dei miei presupposti fondamentali su ‘cosa aspettarmi’” questo è stato l’obiettivo di Charlie Brooker, nel creare la nuova, sesta stagione, di Black Mirror, la serie antologica che racconta, dal 2011, storie ambientate nel futuro e collegate, ciascuna a suo modo, alle nuove tecnologie. Dopo il successo dei precedenti episodi, Netflix si appresta a pubblicarne di nuovi. Nell’attesa, un nuovissimo trailer è stato diffuso, anticipando delle puntate che si prospettano molto inquietanti. Scopriamo i dettagli.

Una nuova direzione | Black Mirror: ecco il trailer della sesta stagione

Probabilmente la serie continuerà a seguire il filone a cui siamo abituati. Ogni episodio avrà quindi vita propria e non sarà collegato agli altri. Tuttavia avranno, come sempre, come filo conduttore le nuove tecnologie e i problemi sociali e individuali che da esse derivano. Ai microfoni di Tudum.com, Brooker ha dichiarato che, per questa nuova stagione, vecchi e ormai tipici elementi della serie andranno ad affiancarsi ad altri, nuovi e mai sperimentati prima, quasi impensabili per questa serie. Il creatore ha infatti dichiarato:

Questa volta, accanto ad alcuni elementi familiari a Black Mirror, ne abbiamo anche di nuovi, tra cui alcuni che in precedenza avevo giurato che lo show non avrebbe mai affrontato. In questo modo si estenderanno i parametri di ciò che è riconoscibile come ‘un episodio di Black Mirror’. Le storie sono ancora tutte in pieno stile Black Mirror, ma con alcune variazioni pazzesche e una maggiore varietà rispetto al passato.

Il cast

Dall’uscita del trailer (che vi proponiamo qui sopra) è possibile riconoscere alcuni dei protagonisti di questa nuova stagione. Si tratta di Aaron Paul, Michael Cera, Kate Mara e Salma Hayek. Al loro fianco potremo vedere anche Annie Murphy, Auden Thornton, Anjana Vasan, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, Josh Hartnett, Myha’la Herrold, Samuel Blenkin, John Hannah, Zazie Beetz, Monica Dolan, Rob Delaney, Rory Culkin, e Paapa Essiedu. Bisha K. Ali. è inoltre entrata nel team di produzione della serie, come produttore esecutivo. Le nuove puntate saranno disponibili sulla piattaforma Netflix, a giugno.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.