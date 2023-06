Glenda Jackson: addio all’attrice due volte premio Oscar

Addio all’iconica attrice inglese Glenda Jackson. Vincitrice di due Oscar per il film Donne in amore e nel 1974 per Un tocco di classe, si è spenta all’età di 89 anni

Il mondo dello spettacolo dice addio all’attrice inglese Glenda Jackson. Scomparsa all’età di 89 anni; ha conquistato il grande pubblico e portato con sé ben due premio Oscar, per i film; Donne in amore nel 1971, e Un tocco di classe, nel 1974.

Donna attiva anche nel campo politico, nel 1992 ha abbonda il grande schermo per dedicarsi alla politica, divennedo membro della Camera dei comuni per il Partito Laburista. La morte annunciata ieri nella giornata di giovedì, ha visto spegnersi un’iconica figura e presenza nel campo dell’arte a seguito di una lunga malattia.

Glenda Jackson: dal cinema alla politica. L’addio di una stella

Glenda Jackson nata nel 1936 a Birkenhead vicino a Liverpool, figlia di una famiglia di umili operai; mosse i suoi primi passi nel mondo della recitazione già da adolescente. Trasferitasi nel 1954 a Londra per frequentare la Royal Academy of Dramatic Art; fece il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e nell’arte, con la pièce Tavole separate di Terence Rattigan. Nel 1956 debuttò anche al cinema, nel film The Extra Day.

Membro della Royal Shakespeare Company; Glenda Jackson nel corso della sua carriera lavorò anche assieme al regista Peter Brook in molte piece, come per Marat/Sade di Peter Weiss, nella parte di Charlotte Corday; ruolo poi ritrovato anche al cinema ottenendo il plauso del pubblico. Vincitrice nel 1971 e nel 1974 di due Premi Oscar per Donne in amore e per Un tocco di classe; decide di abbandonare e dire addio gli schermi nel 1992, dedicandosi attivamente alla vita politica come membro della Camera dei comuni per il collegio di Hampstead and Kilburn, fino al 2015.

Solo dopo 25 anni di assenza dalla scene; decide di tornare a recitare a teatro nei panni di Re Lear all’Old Vic di Londra, e nel 2018 di varcare di nuovo le scene newyorchesi dopo trent’anni di assenza. Vincitrice di due Premi Emmy, due Premi BAFTA e un Golden Globe; Glenda Jackson lascia un grande vuoto incolmabile nel mondo artistico teatrale e cinematografico.

