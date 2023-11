Avengers: The Kang Destiny, Destin Daniel Cretton abbandona la regia

Il regista Destin Daniel Cretton abbandona la regia del prossimo film Marvel, Avengers: The Kang Destiny. Scopriamo i dettagli di seguito

Dopo l’addio da parte dello sceneggiatore Jeff Loveness, anche il regista Destin Daniel Cretton dice addio al prossimo film Marvel, intitolato Avengers: The Kang Destiny. La notizia diffusa in esclusiva nelle ore scorse; motiva l’abbandono alla regia da parte di Cretton a seguito dei continui rinvii del progetto (previsto attualmente per il 2026).

Avengers: The Kang Destiny rappresenta un tassello fondamentale per l’universo cinematografico Marvel, che condurrà all’ultimo capitolo di Avengers: Secret Wars della Fase 6 (così come rappresentato dagli stessi fumetti della saga).

Avengers: The Kang Destiny, Destin Daniel Cretton continuerà la collaborazione Marvel

Tuttavia, nonostante l’abbandono alla regia del prossimo film Marvel; il regista Destin Daniel Cretton ha deciso di continuare amichevolmente la sua collaborazione con la nota casa di produzione, in occasione della serie Wonder e il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Inoltre, l’improvviso cambio di rotta nel progetto di Avengers: The Kang Dynasty, non sembra aver creato attriti con i vertici dello studio.

Quinto capitolo sui supereroi Vendicatori della Marvel,oltre la regia iniziale di Destin Daniel Cretton, attualmente non sono stati rivelate informazioni sulla trama. Secondo fonti esterne, sappiamo che tutto sarà incentrato sulla figura del villain, Kang il Conquistatore, incontrato nella prima stagione di Loki.

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

