Galline in fuga – L’alba dei nugget: il trailer ufficiale del prossimo film Netflix

Rilasciato da Netflix il nuovo trailer ufficiale del film Galline in fuga: L’alba dei nugget. Disponibile dal 15 dicembre 2023; il sequel di successo del film stop-motion del 2000 che vede il ritorno della temuta signora Tweedy, assieme a Gaia

Netflix rivela il nuovo trailer ufficiale del prossimo film Galline in fuga: L’alba dei nugget. Sequel del primo capitolo di successo, noto per aver usato interamente la tecnica stop-motion; sarà disponibile a partire dal 15 dicembre sulla nota piattaforma streaming.

Quando il lieto fine sembra vicino, Gaia e l’intera razza dei gallinacei affronteranno una nuova e terribile minaccia. Scopriamo insieme il trailer e la trama ufficiale.

Galline in fuga – L’alba dei nugget: tutto quello che sappiamo sul prossimo film Netflix

Una vera oasi di pace contornata dal verde e lontano dalla mano dell’uomo. Questo quanto mostrato nei primi istanti del trailer ufficiale di Galline in fuga- L’alba dei nugget. Sequel del popolare film girato in stop-motion degli anni 2000; dopo essere fuggita dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo.

Finalmente dopo aver dato alla luce la dolcissima Molly; Gaia e Rocky possono godersi il caldo lieto fine del loro vissuto. Quello che non sanno, è l’imminente minaccia sulla terraferma torna a smuovere l’esistenza dell’intera razza dei gallinacei. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla.

Sotto la regia del regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell; il film sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 15 dicembre. Con produttori Esecutivi, Peter Lord, Nick Park, Carla Shelley, Paul Kewley, Karey Kirkpatrick e lo stesso regista Sam Fell.

Presenti nel cast, le voci di Thandiwe Newton (Gaia), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly), Imelda Staunton (Tantona), Lynn Ferguson (Mac), David Bradley (Cedrone), Jane Horrocks (Baba), Romesh Ranganathan (Frego), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), Peter Serafinowicz (Reginald Smith), Nick Mohammed (Dr Fry), Miranda Richardson (signora Tweedy).

