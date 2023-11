Loki 3: ci sarà una terza stagione? Parla il produttore Marvel

Loki 3: il produttore Marvel si esprime sulla possibilità di fare una terza stagione della serie con Tom Hiddleston

Come saprete, Loki è l’unica serie Marvel ad aver ricevuto il via libera per una seconda stagione, che si è chiusa proprio ieri con un sesto e ultimo episodio su Disney+. La domanda che oggi sorge spontanea è quindi se la serie con Tom Hiddleston riceverà un ulteriore rinnovo per una possibile terza stagione. Ne ha parlato il produttore Marvel, intervistato da Deadline sul punto.

Loki 3: i possibili scenari di una terza stagione

Parlando del futuro di Loki oltre la seconda stagione, il produttore della serie Kevin Wright ha fornito un aggiornamento sulle possibilità della terza stagione dello show, sottolineando che ci sono molte altre storie da raccontare con Loki e ambientate nel mondo di Loki. Quando Deadline gli ha chiesto se la Marvel ha un piano multi-stagione per Loki o se il rinnovo dello show è qualcosa che viene affrontato stagione per stagione, Wright ha laconicamente ammesso che la prassi è quella di quest’ultima opzione, ma ha anche riconosciuto l’esistenza di colloqui con il cast su che direzione prendere. Di recente, abbiamo infatti appreso che Marvel ha impedito l’uso di alcuni personaggi in Loki 2.

Questa discussione la affrontiamo stagione per stagione, e ci sono certamente cose di cui io e Tom e gli altri membri del cast abbiamo parlato, soprattutto su che direzione prendere, e so che c’è una certa eccitazione per questo internamente. Tuttavia, dal punto di vista della narrazione, penso che abbiamo sempre concepito le stagioni 1 e 2 come un tutt’uno.

Insomma, sembrerebbe per il momento che i personaggi di Loki potrebbero tornare nei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe, ma non una serie in sé. In altre parole una terza stagione potrebbe non esserci, ma mai dire mai.

