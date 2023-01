Avatar – The Last Airbender: svelata l’uscita live-action?

Grande rivelazione sulla possibile uscita della serie live-action Avatar: The Last Airbender, adattamento seriale dell’amato anime. Presto su Netflix, ecco tutte le novità in corso

Terminate da tempo le riprese; il live-action Avatar: The Last Airbender potrebbe avere finalmente una data d’uscita. La notizia diffusa online da un noto insider (My Time to Shine Hello) nelle ultime ore, sembra confermare l’intenzione di voler distribuire la serie sulla nota piattaforma Netflix, già partire da questa estate 2023.

Trattasi dell’adattamento seriale dell’amato anime visto su Nickelodeon; il live-action, Avatar: The Last Airbender, rappresenterebbe una grande soddisfazione per i fan in trepidante attesa, soprattutto dopo la cocente delusione ricevuta dal passato film, L’ultimo dominatore dell’aria, di M. Night Shyamalan.

Avatar: The Last Airbender | ultime novità

Al momento tale scottante scoop, non ha ancora visto una conferma chiara né da parte della piattaforma Netflix, né da parte di altri canali ufficiali. Se fosse confermato, Avatar: The Last Airbender potrebbe uscire in concomitanza ad un altro attesissimo adattamento live-action, ovvero, quello di One Piece. Con molta probabilità, la lunga attesa di materiale o ulteriori dettagli; potrebbe rivelarsi una strategia di Netflix stessa, per distanziare il più possibile i due adattamenti così attesi.

Tuttavia, secondo alcune piccole rivelazioni e anticipazioni giunte dallo stesso attore Paul Sun-Hyung Lee (Zio Iroh), la serie tratterà toni maturi e profondi.

Le riprese di Avatar: The Last Airbender, iniziate a Novembre 2021 sul set di Vancouver, sono terminate solo a Giugno del 2022.

Con otto episodi totali da 60 minuti ciascuno; oltre al già citato Paul Sun-Hyung Lee; saranno presenti nel cast il giovane Gordon Cormier per il ruolo di Aang; Kiawentiio Tarbell; Ian Ousley e Dallas Liu e infine il celebre Daniel Dae Kim nei panni di Lord Ozai.

