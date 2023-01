Meryl Streep si unisce al cast di Only Murders in the Building

Il cast di Only Murders in the Building si arricchisce di una new emtry di spicco: Meryl Streep sarà presente nella terza stagione

La pluripremiata attrice americana Meryl Streep farà parte della terza stagione di Only Murders in the Building. Ad annunciarlo a sorpresa è stata Selena Gomez, che ha pubblicato un video sui propri profili social dove si vede la tre volte Premio Oscar in un selfie assieme al cast della serie TV disponibile in Italia su Disney+.

Non è ancora noto quale sarà il ruolo di Meryl Streep nella serie, ma la notizia incrementa ancora di più la curiosità riguardo i nuovi episodi.

Meryl Streep è solo l’ultimo dei nomi noti che si unisce al cast dell’ottima serie Disney+. È stata infatti confermata anche la presenza di Paul Rudd, presente nel video pubblicato sui social e il cui personaggio è stato introdotto anche nel finale della seconda stagione.

Only Murders in the Building è una serie TV co-creata da Steve Martin (anche attore principale) e John Hoffman, che racconta l’indagine di tre appassionati di podcast true crime per scoprire la verità dietro un omicidio avvenuto nel loro condominio. Al fianco di Steve Martin sono presenti anche Selena Gomez e Martin Short, anche produttori esecutivi della serie TV.

