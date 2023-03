Avatar 2: svelata la data d’uscita in formato digitale!

Recentemente è stata svelata la data d’uscita di Avatar 2, il colossal di James Cameron tutt’oggi al cinema, in versione d’acquisto in digitale: scopriamo insieme tutti i dettagli

Che a noi Avatar: La via dell’Acqua (per gli amici, Avatar 2) sia piaciuto lo avete ben capito dalla nostra recensione completa, che potete trovare cliccando qui. Che sia piaciuto a una grandissima fetta della popolazione mondiale lo testimonia il fatto che sia diventato, a quasi quattro mesi dall’uscita (è ancora nelle sale, per dirla tutta), il terzo film nei box office di sempre, avendo superato i 2,43 miliardi di dollari di incassi. Insomma dai: è piaciuto. Ed è anche pronto a lasciare le sale dei cinema per arrivare nelle case di tutti in formato digitale.

Avatar: La via dell’Acqua arriverà infatti in versione digitale sulle maggiori piattaforme di digital video on-demand (come Prime Video, Apple TV e Vudu) il prossimo 28 marzo. Attenzione: non si parla di streaming (che è sicuramente la modalità di fruizione più attesa da tutti) e non è ancora stata confermata una data d’arrivo su Disney Plus, ma di acquisto in digitale. Vi lasciamo il trailer promo dell’annuncio qui sotto.

Avatar 2 arriva in digitale il prossimo 28 marzo: pronti per ritornare a Pandora!

Questa versione di Avatar 2 comprenderà, oltre al film integrale, anche più di tre ore di contenuti aggiuntivi con dietro le quinte ed interviste esclusive. Potremo dunque esplorare come è stato costruito il mondo di Pandora, come è stato girato il film e che cosa è significato lavorare sott’acqua per gli attori e la troupe. Il tutto in rigoroso 4K, che ormai è diventato lo standard per pellicole del genere.

Attendendo la versione streaming su Disney Plus, intanto chiunque non voglia o non possa andare al cinema (o chiunque voglia rivederlo) potrà recuperare Avatar 2 in formato digitale dal prossimo 28 marzo sulle maggiori piattaforme. Fateci sapere se avete visto il film di James Cameron e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e non dimenticate di restare sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

