Recensione TOZO Openbuds: comodità per gli sportivi a prezzo budget!

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza delle TOZO Openbuds, le cuffiette per sportivi definitive in termini di comodità ad un prezzo veramente accessibile

Se siete degli sportivi, specialmente se siete runner, uno dei vostri più annosi problemi è sicuramente la scelta degli auricolari. Due sono le esigenze principali: l’aderenza all’orecchio e la possibilità di avere comunque coscienza del mondo circostante. Se avete difficoltà a trovare un prodotto che possa fare al caso vostro, o ne trovate solo di eccessivamente costosi, forse potrebbe farvi comodo la nostra recensione delle TOZO Openbuds. Dove trovarla? Esattamente in questo articolo. Ok dai, smettiamo di fare i simpatici e iniziamo.

Packaging e dimensioni | Recensione TOZO Openbuds

Partiamo dal packaging. Le TOZO Openbuds ci sono arrivate a casa in una semplice confezione di cartone che riporta l’immagine rappresentativa del prodotto e che, all’interno, presenta un’imbottitura di gomma piuma nera che mette al sicuro il contenuto. Contenuto composto dal case delle cuffiette e un cavetto Type-C / Type-C per la ricarica di quest’ultimo. Stop, nulla di particolarmente eccezionale, ma è quanto vi aspettereste dalla confezione di un paio di cuffiette in effetti. Sono disponibili esclusivamente nel colore nero e abbiamo notato che il case che le contiene è molto più grande rispetto a tanti altri prodotti di questo genere. Le dimensioni sono le seguenti:

Dimensioni : 9,3 x 5,8 x 2,7 cm

Peso: 77 grammi

Notevoli, non c’è che dire, ma questo tipo di dimensione è dovuto esclusivamente alla presenza dell’archetto, che occupa gran parte dello spazio del case. Non è proprio un qualcosa di comodo da tenere in tasca, dobbiamo ammetterlo. Le cuffiette sono tutte costituite da materiale plastico, ad eccezione della piccola cerniera che collega l’archetto al corpo della bud. Ed eccoci ad uno dei punti focali.

Features | Recensione TOZO Openbuds

Quel che spaventa di più, solitamente, nell’acquisto di un paio di cuffiette di questo tipo è l’aderenza dell’archetto all’orecchio. TOZO ha deciso di risolvere questo problema semplicemente rendendo quello delle Openbuds regolabile. Gli archetti sono collegati alle cuffiette con una cerniera di metallo che garantisce la regolazione dell’angolatura fra l’archetto e la cuffietta stessa in sette direzioni diversi, in modo tale da inclinare il più comodamente possibile, rispetto alla forma del vostro orecchio, il dispositivo. E questo le rende, a dispetto delle dimensioni ragguardevoli, davvero molto comode da indossare.

Un’altra delle caratteristiche distintive delle TOZO Openbuds è il design a conduzione ad aria, che, praticamente, va a posizionare lo speaker direttamente al di sopra del vostro canale uditivo. E qui si risolve il secondo problema che avevamo citato in apertura, caratteristico soprattutto dei runner, che con altre alternative in-ear si ritrovano spesso completamente eclissati dal mondo esterno, rendendo l’ascolto di musica ad alto volume anche pericoloso. Inoltre, è una comodità aggiuntiva anche per tutti coloro che mal sopportano proprio le cuffie in-ear.

Entrambe queste feature sono ottime per tutti gli sportivi: le TOZO Openbuds non si muovono di un centimetro in qualsiasi tipo di allenamento (le abbiamo provato sia durante la corsa che in sala pesi) e non avrete alcun problema a regolarle per farle aderire al meglio alla vostra conformazione.

Caratteristiche tecniche | Recensione TOZO Openbuds

Le TOZO Openbuds supportano la connettività Bluetooth 5.3 e sono compatibili con praticamente tutti i dispositivi presenti in commercio. Possono anche collegarsi contemporaneamente a due device diversi e supportano i formati audio AAC e SBC. Disponibile anche il classico sensore che determina quando rimuovete o indossate il dispositivo e che, contestualmente, blocca o riprende la riproduzione dei media. Molto sensibili i comandi touch presenti sulla parte esterna del dispositivo, quindi state attenti che potreste mettere in pausa la musica senza volerlo.

Disponibile anche l’app, scaricabile su tutti i dispositivi iOS e Android, che vi permette di giocare un po’ con le impostazioni delle cuffie e sistemare l’equalizzazione dell’audio. Vista la struttura da Openbuds, non è ovviamente presente la cancellazione attiva del rumore come feature, ma potrete comunque calibrarne alcune caratteristiche per coprire, ad esempio, il vento o altri tipi di suoni che potrebbero infastidire la riproduzione di musica e media o, ancora peggio, le vostre chiamate.

Qualità audio, microfono e batteria | Recensione TOZO Openbuds

Per quanto riguarda il versante audio non abbiamo nulla di cui lamentarci. Siamo comunque di fronte ad un prodotto di fascia media (che ora è disponibile su Amazon anche in sconto grazie al Black Friday) e che, a prezzo pieno, ha un costo di 69.99€. Uno dei problemi che abbiamo invece, purtroppo, riscontrato è che, proprio “a causa” della conformazione della cuffia e alla posizione dello speaker, chi vi sta intorno potrà sentire una parte dell’audio che viene riprodotto in cuffia, specialmente se siete in ambienti piuttosto tranquilli e silenziosi.

Abbiamo sfruttato il microfono per telefonate anche piuttosto lunghe in diversi contesti, sia in ambienti chiusi (come in macchina o, più semplicemente, a casa) e sia all’aperto con vento ed altri rumori ambientali particolarmente fastidiosi, ma non abbiamo riscontrato grossi problemi o difetti nell’audio di arrivo. Lo stesso dicasi per quello in entrata: una qualità più che buona se consideriamo, come già detto, il prezzo del prodotto.

Passiamo infine alla durata della batteria. Stando all’azienda, le TOZO Openbuds avrebbero una durata di carica singola di 12 ore, mentre il case di ricarica dovrebbe estenderla fino a 42 ore. Abbiamo testato le cuffiette proprio per questo scopo e abbiamo potuto riprodurre musica ininterrottamente per quasi 11 ore di fila, che è una durata veramente incredibile. Il case, invece, ci ha permesso di ricaricare le cuffie per tre volte complete di fila, più una parte di ricarica che le ha riportate al 50% circa. Siamo su un massimo di 40 ore, stando ai nostri test, una durata che rispecchia perfettamente quanto affermato dalla compagnia. Ottimo lavoro.

(in offerta su amazon.it) TOZO Openbuds Cuffie Wireless Leggere con Regolazione Multi-Angolo, Auricolari Bluetooth True Wireless 5.3 con Design Open Ear per un Comfort Duraturo, Chiamate Cristalline per Guida e Riunioni 【Design a Doppio Asse e Regolazione Multi-Angolo】Le TOZO Openbuds presentano un unico design a doppio asse che consente sia la regolazione orizzontale che verticale, offrendo molteplici angolazioni per una vestibilità personalizzata in base alle diverse forme e dimensioni delle orecchie.

Per concludere

Per concludere questa recensione delle TOZO Openbuds, possiamo tranquillamente affermare che, al netto di qualche compromesso sulla qualità dell’audio, ci troviamo di fronte ad un prodotto di fascia media di ottima caratura. Considerando il prezzo, è un acquisto praticamente obbligatorio per tutti gli sportivi che cercano una cuffietta stabile in qualsiasi condizione, regolabile e facilmente rimovibile e che permetta di mantenere un contatto con il mondo esterno, a differenza delle varianti in-ear. Certo, dovrete fare i conti con la possibilità che le altre persone ascoltino la vostra stessa playlist, ma sharing is caring!

Fateci sapere se anche voi avete provato le TOZO Openbuds qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni sul mondo della tecnologia. A 360°!