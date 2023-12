Hisense Smart Mini C1, eccellenza in un proiettore compatto

Hisense, noto leader globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, fa il suo ingresso sul mercato italiano con il rivoluzionario proiettore laser Smart Mini C1

Progettato per chi cerca un proiettore 4K dotato della tecnologia triplo laser, offre un’esperienza di intrattenimento completa, che spazia dallo streaming di film, serie TV e contenuti multimediali ai videogiochi.

Hisense Smart Mini C1: intrattenimento laser 4K

Con Smart Mini C1, Hisense offre una soluzione compatta e conveniente per soddisfare ogni esigenza di intrattenimento, dall’intrattenimento videoludico durante le vacanze alla proiezione di video musicali nei party e di contenuti per tutta la famiglia. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere trasportato ovunque, che sia in campeggio, nella casa delle vacanze, in barca o persino durante una settimana bianca.

Il proiettore è in grado di proiettare immagini di dimensioni considerevoli, da 65 a 300 pollici, e con la funzionalità Filmmaker, garantisce una visualizzazione dei contenuti video conforme alle intenzioni del regista, senza effetti di post-produzione. Inoltre, Hisense Smart Mini C1 continua la sua strategia di sostenibilità Go Green, riducendo il consumo energetico del 50% e garantendo che oltre il 92% delle sue componenti sia riciclabile.

Tra le caratteristiche salienti, spicca Auto Magic AI Adjusting, che consente proiezioni ottimali regolando automaticamente la geometria delle immagini. Grazie all’intelligenza artificiale, il proiettore riconosce automaticamente le dimensioni della parete e adatta l’area di proiezione e la correzione del fuoco.

Il modello C1 è il primo proiettore Smart Mini 4K TriChroma, offrendo colori vividi e brillanti con una tecnologia laser avanzata.

La tecnologia Dolby Vision assicura un contrasto sorprendente, supportato dalla Total HDR Solution. Per quanto riguarda l’audio, il sistema sviluppato da JBL e il supporto Dolby Atmos garantiscono un’esperienza sonora avvolgente.

Smart Mini C1 si distingue anche come smart TV, integrando il sistema operativo VIDAA per accedere a contenuti provenienti da piattaforme di streaming popolari come Netflix (ecco una guida alle migliori esclusive), YouTube, Prime Video(ecco qualche film da vedere), Disney+, NOW e Apple TV.

Fornito di un telecomando retroilluminato con funzioni vocali per Alexa e VIDAA Voice, Hisense Smart Mini C1 va oltre il concetto di proiettore, posizionandosi come il cuore dell’intrattenimento domestico, pronto a offrire migliaia di ore di puro divertimento grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, completa connettività, compattezza e grande portabilità.

