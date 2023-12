LIAN LI presenta il nuovo O11D EVO RGB

Nelle ultime ore l’azienda LIAN LI ha annunciato al pubblico l’ingresso di un nuovo membro della famiglia O11D con l’O11D EVO RGB

LIAN LI, produttore leader di chassis e accessori per PC, lancia l’ultima novità della serie O11 con l’O11D EVO RGB. Come suggerisce il nome, l’O11D EVO RGB è dotato di due strisce RGB per una personalizzazione dell’illuminazione di grande effetto. Ispirato dal feedback della comunità, l’O11D EVO RGB include diversi miglioramenti, come la scheda madre flessibile e regolabile in due posizioni, il supporto per radiatori nella parte superiore. Una seconda camera ridisegnata per fornire più spazio e modularità per la soluzione di gestione dei cavi. E ancora:

RGB diffuso a forma di L con controllo dell’illuminazione integrato migliorato

Colonna di supporto rimovibile per una visione senza ostacoli

Altezza della scheda madre regolabile per avere più spazio per il radiatore/ventola in alto o in basso

Supporta un radiatore da 420 mm sulla parte superiore e un radiatore da 360 mm su quella laterale e inferiore

Soluzioni di gestione dei cavi ridisegnate con staffa PSU sporgente e gabbie per HDD

Completamente reversibile con pochi passaggi

L’O11D EVO RGB è disponibile in bianco e nero a un prezzo di listino rispettivamente di 159,99 e 169,99 dollari.

Dettagli sul nuovo O11D EVO RGB di LIAN LI

Il LIAN LI O11D EVO RGB presenta due strisce RGB diffuse a forma di L sia sul pannello superiore che su quello inferiore. Queste due strisce RGB possono essere facilmente regolate tramite i pulsanti situati sul pannello I/O principale. Consentendo una rapida alternanza tra quattordici modalità diverse. Gli utenti possono anche regolare i livelli di luminosità su cinque impostazioni e scegliere tra una vasta gamma di opzioni di colore.

Gli utenti possono optare per la modalità alta, che offre un ampio spazio sul fondo per radiatori e ventole con un’altezza massima di 45,3 mm. La modalità bassa, invece, offre uno spazio di 83,2 mm sulla parte superiore. Oltre alla soluzione flessibile per la scheda madre, gli utenti possono beneficiare del supporto di un radiatore da 420 mm nella parte superiore e di un radiatore da 360 mm in quella laterale e inferiore. La parte superiore, laterale e inferiore supportano l’installazione di un massimo di 3 ventole da 140 mm ciascuna, tutte su una staffa rapidamente rimovibile per facilitare l’installazione.

Nella camera secondaria, una barra magnetica per la gestione dei cavi consente un facile accesso e una disposizione ordinata dei cavi. La staffa di montaggio dell’alimentatore sporgente offre uno spazio extra di 15 mm. Sopra l’alimentatore si trovano due gabbie modulari per unità, rimovibili se non utilizzate, che creano spazio aggiuntivo per il montaggio di un hub per ventole o di un controller. Infine, il LIAN LI O11D EVO RGB è dotato di una clip per cavi a doppio strato e di più cinghie in velcro e punti di fissaggio. Utili per offrire una soluzione di gestione dei cavi completa e facile da usare.

Più opzioni da vedere

Con pochi e semplici passaggi, l’O11D EVO RGB consente all’utente di trasformare la tradizionale struttura del case orientata a destra in una orientata a sinistra. Adattandosi a diverse configurazioni ed esigenze. Il pilastro di supporto situato sul lato sinistro del pannello frontale è ora rimovibile, offrendo agli utenti una visione più pulita e snella. Inoltre, O11D EVO RGB è compatibile con il kit GPU verticale e il kit GPU verticale O11D EVO. È disponibile anche una nuova versione del kit di rete del pannello anteriore con supporto per ventole da 120 mm, 140 mm e 160 mm. L’O11D EVO RGB è in commercio dal 21 dicembre 2023, con un prezzo di listino di 159,99 dollari per la versione nera e 169,99 dollari per quella bianca.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo O11D EVO RGB di LIAN LI? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).