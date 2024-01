Samsung Galaxy S24: ecco come appare dal vivo!

Serie Samsung Galaxy S24: ecco le nuove immagini dal vivo per il dispositivo top di gamma in arrivo il 17 gennaio

Tra pochi giorni Samsung svelerà ufficialmente la sua nuova gamma di smartphone Galaxy S24, ma nel frattempo non si fermano le anticipazioni e le indiscrezioni. Dopo aver visto le specifiche tecniche complete e le colorazioni originali create per i nuovi modelli, oggi abbiamo anche un primo assaggio del top di gamma in versione Ultra.

Samsung Galaxy S24: le nuove immagini

Il noto leaker Ice Universe ha pubblicato sulla piattaforma social X un video in cui mostra un Samsung Galaxy S24 Ultra acceso, con e senza la cover protettiva e con una pellicola in vetro che mette in evidenza il display completamente piatto, una tra le caratteristiche più distintive rispetto alle precedenti generazioni, che interrompe quindi definitivamente la “moda” lanciata nel 2015 con il Samsung Galaxy S6 Edge.

Galaxy S24 Ultra – DISPLAY LEAKS!!! Broguth to you by Ice Universe, you get to see an early preview of the flat display, along with detailed specifications on the front! Are you excited?! I am!!!#Samaung #SamsungUnpacked #GalaxyS24Ultra #GalaxyS24 #GalaxyAI #OneUI6 pic.twitter.com/Jay9SMfBYF — BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) January 12, 2024

Samsung Galaxy S24: specifiche tecniche

Vi ricordiamo qui di seguito i punti chiave della nuova famiglia di smartphone Galaxy S24. Tutti i modelli avranno uno schermo con tecnologia LTPO, che permette di regolare dinamicamente il refresh rate in base al contenuto visualizzato, ottimizzando così il consumo energetico. Il modello base e il modello Plus avranno una risoluzione FHD+, mentre il modello Ultra avrà una risoluzione QHD+. Tutti i modelli supporteranno un refresh rate fino a 120 Hz.

Prestazioni

Per quanto riguarda il processore, i Samsung Galaxy S24 dovrebbero montare il nuovo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, che promette prestazioni elevate soprattutto nel gaming, con il supporto al ray tracing. Tuttavia, come di consueto, Samsung potrebbe optare per il suo processore proprietario Exynos 2400 in alcuni mercati, come quello europeo. Si tratterebbe comunque di un chip di fascia alta, basato sul processo produttivo a 4 nm e dotato di un modem 5G integrato.

Fotocamere

Il comparto fotografico sarà uno dei punti forti dei Samsung Galaxy S24, soprattutto per il modello Ultra, che avrà ben cinque fotocamere posteriori. Il sensore principale sarà da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), lo stesso che troviamo nei modelli base e Plus. La differenza sta nel teleobiettivo, che nel modello Ultra sarà da 50 megapixel con zoom ottico 5x e OIS, mentre negli altri modelli sarà da 12 megapixel con zoom ottico 3x e OIS.

Il modello Ultra avrà inoltre una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2, un sensore TOF (Time of Flight) per la profondità e un sensore Laser AF per la messa a fuoco. I modelli base e Plus avranno invece solo una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore sarà da 10 megapixel per i modelli base e Plus e da 40 megapixel per il modello Ultra.

Conclusioni

Questo è quanto sappiamo finora sui Samsung Galaxy S24, la futura serie di smartphone top di gamma di Samsung che verrà presentata il prossimo gennaio. Si tratta di dispositivi che promettono di offrire prestazioni elevate, design accattivanti e funzionalità avanzate, grazie anche all’uso dell’intelligenza artificiale. Non ci resta che attendere l’evento ufficiale per scoprire tutti i dettagli e i prezzi dei nuovi smartphone di Samsung.

Che ne pensate della nuova serie di smartphone Samsung?