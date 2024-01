Samsung Galaxy S24: arriva il 17 gennaio! (tutto ciò che sappiamo)

Serie Samsung Galaxy S24: lancio previsto il 17 gennaio, con Snapdragon 8 Gen 3, fotocamere migliorate e intelligenza artificiale

Con il 2024 si avvicina la presentazione dei nuovi smartphone top di gamma di Samsung, la serie Galaxy S24. Si tratta di una delle famiglie di dispositivi più attese e seguite dal pubblico, che ogni anno si rinnova portando sul mercato innovazioni e miglioramenti sia dal punto di vista hardware che software.

Ma cosa sappiamo finora dei prossimi Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra? Quali saranno le novità, le specifiche tecniche e le colorazioni disponibili? E soprattutto, quando verranno svelati ufficialmente? In questo articolo cercheremo di fare il punto della situazione, basandoci sulle indiscrezioni e sui leak che sono emersi finora in rete.

Samsung Galaxy S24: a quando l’evento di lancio?

La prima domanda che molti si pongono riguarda la data di lancio dei nuovi smartphone di Samsung. Negli ultimi anni, il colosso coreano ha anticipato sempre più i tempi di presentazione della serie Galaxy S, passando da febbraio a gennaio. Questa tendenza sembra confermarsi anche per il 2024, visto che secondo i rumor più accreditati l’evento Galaxy Unpacked dedicato ai Samsung Galaxy S24 sarebbe fissato per il giorno 17 gennaio.

Si tratterebbe quindi di un’anticipazione di circa due settimane rispetto al lancio dei Galaxy S23, avvenuto il 29 gennaio 2023. La data del 17 gennaio non è ancora ufficiale, ma è stata riportata da diverse fonti attendibili, tra cui il portale The Elec e il leaker Ice Universe.

Samsung Galaxy S24: specifiche tecniche

Passiamo ora alle specifiche tecniche dei tre modelli che comporranno la serie Galaxy S24: il modello base, il modello Plus e il modello Ultra. Come sempre, ci aspettiamo delle differenze sia nelle dimensioni che nelle caratteristiche dei dispositivi, con il modello Ultra che si posizionerà come il più avanzato e completo della gamma.

Tutti i Samsung Galaxy S24 avranno uno schermo con tecnologia LTPO, che permette di regolare dinamicamente il refresh rate in base al contenuto visualizzato, ottimizzando così il consumo energetico. Il modello base e il modello Plus avranno una risoluzione FHD+, mentre il modello Ultra avrà una risoluzione QHD+. Tutti i modelli supporteranno un refresh rate fino a 120 Hz.

Prestazioni

Per quanto riguarda il processore, i Samsung Galaxy S24 dovrebbero montare il nuovo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, che promette prestazioni elevate soprattutto nel gaming, con il supporto al ray tracing. Tuttavia, come di consueto, Samsung potrebbe optare per il suo processore proprietario Exynos 2400 in alcuni mercati, come quello europeo. Si tratterebbe comunque di un chip di fascia alta, basato sul processo produttivo a 4 nm e dotato di un modem 5G integrato.

La RAM varierà da 8 a 16 GB a seconda del modello e della variante scelta, mentre la memoria interna sarà disponibile in tagli da 128, 256 o 512 GB. La batteria molto probabilmente sarà di 4000 mAh per il modello base, di 4500 mAh per il modello Plus e di 5000 mAh per il modello Ultra. Quest’ultimo, inoltre, dovrebbe avere un sistema di raffreddamento migliorato, con una camera a vapore più grande rispetto al modello precedente.

Fotocamere

Il comparto fotografico sarà uno dei punti forti dei Samsung Galaxy S24, soprattutto per il modello Ultra, che avrà ben cinque fotocamere posteriori. Il sensore principale sarà da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), lo stesso che troviamo nei modelli base e Plus. La differenza sta nel teleobiettivo, che nel modello Ultra sarà da 50 megapixel con zoom ottico 5x e OIS, mentre negli altri modelli sarà da 12 megapixel con zoom ottico 3x e OIS.

Il modello Ultra avrà inoltre una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2, un sensore TOF (Time of Flight) per la profondità e un sensore Laser AF per la messa a fuoco. I modelli base e Plus avranno invece solo una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore sarà da 10 megapixel per i modelli base e Plus e da 40 megapixel per il modello Ultra.

Samsung Galaxy S24: possibili colorazioni

Infine, parliamo delle colorazioni disponibili per i Samsung Galaxy S24. Secondo i render diffusi in rete, i modelli base e Plus saranno disponibili in quattro tonalità: Onyx Black (nero), Marble Grey (grigio), Cobalt Violet (viola) e Amber Yellow (giallo).

Il modello Ultra avrà invece delle colorazioni più esclusive, con il nome Titanium: Titanium Black (nero), Titanium Gray (grigio), Titanium Violet (viola) e Titanium Yellow (giallo). La scelta del nome Titanium non è casuale, visto che il modello Ultra utilizzerà il titanio come materiale per la cornice, mentre gli altri modelli useranno l’alluminio.

Conclusioni

Questo è quanto sappiamo finora sui Samsung Galaxy S24, la futura serie di smartphone top di gamma di Samsung che verrà presentata il prossimo gennaio. Si tratta di dispositivi che promettono di offrire prestazioni elevate, design accattivanti e funzionalità avanzate, grazie anche all’uso dell’intelligenza artificiale. Non ci resta che attendere l’evento ufficiale per scoprire tutti i dettagli e i prezzi dei nuovi smartphone di Samsung.

