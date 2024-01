Scopriamo insieme il primo trailer di Back To Black, film biopic dedicato all’indimenticabile Amy Winehouse

Finalmente ci siamo, dopo avervi annunciato che un film sull’amatissima cantante soul Amy Winehouse era in cantiere ed avervi mostrato le primissime immagini, ora è stato distribuito anche il primo trailer. Dopo un anno di silenzio, abbiamo quindi notizia di Back To Black, biopic sulla cantante, che per l’occasione sarà interpretata da Marisa Abela, che presterà la sua voce a tutti i brani presenti nella pellicola.

Trama e cast | Back To Black: ecco il primo trailer del film su Amy Winehouse

Back To Black sarà un omaggio all’artista; racconterà, proprio attraverso il suo punto di vista, il periodo della sua ascesa nel campo della musica soul ed R&B, soffermandosi sull’uscita di uno dei suoi album di maggior successo: Back to Black. Il film gode anche del pieno sostegno del padre di Amy, Mitch Winehouse, oltre ad avere coinvolto anche la band originale della cantante; sicuramente un valore aggiunto alla pellicola.

Al fianco della protagonista Marisa Abela, completano il cast Jack O’Connell (nei panni del marito Blake Fielder-Civil), Eddie Marsan (Mitch Winehouse), Juliet Cowan (la madre di Amy, Janis Winehouse-Collins), Lesley Manville (la nonna Cynthia). Alla regia troviamo Sam Taylor-Johnson, già celebre per aver diretto film celebri, come Cinquanta sfumature di grigio (2015), mentre Matt Greenhalgh si è occupato della sceneggiatura. Il film è prodotto da Studio Canal.

La data d’uscita

Se la triste storia di questa indimenticabile artista, prematuramente scomparsa a soli 27 anni, vi è rimasta nel cuore e siete curiosi di scoprire quando uscirà il film, sappiate che la data d’uscita di Back To Black è prevista per il 10 maggio. Giorno in cui la pellicola arriverà al cinema. Sarà l’occasione di scoprire la vita di una cantante intensa, ma purtroppo anche molto tormentata, interpretata da una somigliantissima Marisa Abela, già lodata per il suo lavoro dalla regista:

Scoprire un talento come Marisa Abela è come trovare l’oro. Quando ha guardato nell’obiettivo durante la sua prima audizione, ho capito che era l’attrice perfetta per interpretare Amy Winehouse. Ha dedicato un’enorme quantità di lavoro e attenzione a ogni dettaglio e si è allenata quotidianamente per ore per poter cantare durante l’intero film. Non interpreta Amy, la abita.

