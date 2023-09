The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco i titoli di tutti gli episodi!

La lista degli episodi dello spin-off di The Walking Dead con protagonista Daryl Dixon ambientato in Francia, già diffuso sulla piattaforma streaming AMC+, è stata pubblicata, ecco i titoli

La AMC, dopo aver pubblicato l’episodio di debutto, ha diffuso sul web l’elenco completo dei titoli degli episodi che comporranno questa prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, con protagonista il personaggio interpretato da Norman Reedus. La serie ci mostrerà Daryl in Francia, un posto lontano da casa, finito lì per cause completamente sconosciute, in cerca di una strada di ritorno.

I titoli degli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon hanno un tocco di francese!

Come si può notare dalla lista, tutti gli episodi dello spin-off sono intitolati in lingua francese, fatta eccezione per l’ultimo, “Coming Home”, titolo che suggerisce l’eventuale ritorno di Daryl a casa, probabilmente riunendosi a Carol. Nonostante questo, è stata già annunciata una seconda stagione, nella quale probabilmente Daryl tornerà in Francia, poiché le riprese riprenderanno in Europa, dopo lo sciopero degli attori che, ricordiamo, è ancora in corso.

Qui sotto troverete tutti i titoli degli episodi appena citati:

L’âme Perdue

Alouette

Paris Sera Toujours Paris

La Dame de Fer

Deux Amours

Coming Home

The Walking Dead: Daryl Dixon ci mostrerà Daryl (Norman Reedus) girovagare in Francia insieme ad un gruppo di sopravvissuti: Isabelle, Sylvie e Laurent. Analizzando i titoli, probabilmente entreranno a Parigi già dal terzo episodio. Questo ci suggerisce che Parigi sarà la città centrale nella quale verranno mostrate la maggior parte delle vicende principali. Potrebbe essere il luogo in cui Daryl verrà a scoprire di più sull’Unione della Speranza e su come tornare a casa.

