Doogee S98 Pro: lo smartphone “alieno” in arrivo a maggio

Doogee S98 Pro arriverà sul mercato a fine maggio con fotocamera termica e un design originalissimo, ispirato agli alieni

Doogee ha iniziato il 2022 presentando Doogee V20, per poi continuare con un modello di grande successo, l’S98. Non si ferma però Doogee e ora presenta ora il suo nuovo S98 Pro, uno smartphone rugged con termografia, come successore dell’S98.

Doogee S98 Pro: l’evoluzione con DNA alieno

S98 Pro arriva per stupire con un design ispirato agli alieni. La sporgenza della fotocamera combina le linee sottili sul retro della copertina con la forma della fotocamera per creare la figura di un alieno.

Si ritiene anche che il nuovo telefono robusto abbia una migliore configurazione della fotocamera. Doogee S98 Pro accoppia una fotocamera principale da 48 MP con una fotocamera per la visione notturna da 20 MP. Mettendo il tutto insieme ad un sensore termico, avremo un set di telecamere in grado di acquisire immagini in tutte le situazioni possibili. La visione notturna rileva tutto ciò che riflette la luce infrarossa, mentre la visione termica rileva tutto ciò che emette calore.

Il nuovo telefono rugged utilizzerà il sensore termico InfiRay. Con la massima risoluzione termica di 256×192 pixel, offre più del doppio del numero di pixel rispetto agli altri sensori termici. Combinando questo con un frame rate elevato di 25 fps, produce immagini così nitide da poter rilevare con precisione correnti d’aria, umidità, perdite, cortocircuiti elettrici, blocchi e temperature elevate.

La tecnologia Dual Spectrum Fusion Algorithm

La cosa più interessante di questo sensore termico è una tecnologia chiamata Dual Spectrum Fusion Algorithm. Questa tecnologia consente di posizionare le immagini del sensore termico e del sensore primario l’una sull’altra. Sarà possibile regolare il livello di trasparenza dei dettagli termici che verranno proiettati sull’immagine reale. Questo consentirà di individuare con precisione l’origine della radiazione termica.

La società conferma inoltre che Doogee S98 Pro sarà disponibile per l’acquisto all’inizio di giugno. Potete saperne di più su questo prodotto dal sito web ufficiale di Doogee S98 Pro. Vi terremo ovviamente aggiornati con notizie sul resto delle funzionalità non appena le avremo a disposizione. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!