Doogee V20 viene lanciato ad un prezzo imperdibile!

Dopo mesi di notizie e rumors, finalmente Doogee V20 è pronto al lancio sul mercato. Lo smartphone rugged più atteso del 2022 avrà un super prezzo al debutto!

La data di lancio globale per il telefono rugged Doogee V20 5G è stata fissata per il 21 febbraio. Il primo smartphone rugged con un display AMOLED originariamente valutato a $ 399.99 debutterà a $ 299.99. Questo prezzo sarà disponibile solo per i primi 1000 acquisti su Aliexpress, Doogeemall e Banggood.

Doogee V20, ottimo rapporto qualità/prezzo

Se si considerano le caratteristiche incluse, il V20 rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display posteriore da 1,05″ attirerà senza dubbio la tua attenzione. Il back display progettato per tenere il passo con le notifiche, il controllo della musica e il controllo dei livelli della batteria, può anche essere personalizzato. Sulla parte anteriore, tuttavia, il V20 presenta il noto display Samsung E4 AMOLED con una risoluzione 2400 * 1080. Misura 6,43 “di lunghezza e può visualizzare un’ampia varietà di colori tra cui neri molto profondi.

Anche la parte posteriore è disponibile in 2 finiture e 3 colori. I colori Wine red e Knight black sono completati da una finitura in fibra di carbonio, mentre il grigio Phantom è dotato di una finitura AG frost.

Grazie ai suoi gradi di protezione IP68 e IP69K, il dispositivo è impermeabile, anticaduta e antipolvere. È inoltre conforme a MIL-STD-810G.

Per quanto riguarda la memoria, il V20 ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, che può essere espansa a 512 GB con una scheda TF. Il telefono rugged è alimentato da una batteria da 6000 mAh e il caricabatterie rapido da 33 W incluso carica la batteria da 0 a 100% in meno di 2 ore. Supporta anche il wireless da 15 W.

La configurazione della fotocamera posteriore include una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e una fotocamera ultra-wide da 8 MP. La fotocamera frontale è un sensore selfie da 16 MP.

Altre caratteristiche includono NFC, supporto per quattro satelliti di navigazione, modalità di gioco, un sistema di raffreddamento avanzato, un pulsante personalizzato, protezione del display Corning Gorilla Glass, doppio supporto nano-SIM 5G, un toolkit virtuale e molto altro.

Il rapporto qualità-prezzo di Doogee V20 è fuori dal mondo. Il prezzo di $ 299.99 è disponibile solo per un periodo limitato, dopo di che si tornerà al suo prezzo originale di $ 399.99 su AliExpress. Con i coupon, puoi ottenerlo a prezzi ancora più bassi. Visita il sito ufficiale V20 per saperne di più su questo prodotto.