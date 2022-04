Assassin’s Creed Nexus: nuovi dettagli sul titolo VR

La matassa del nuovo titolo VR per la saga degli assassini di Ubisoft, Assassin’s Creed Nexus, si sta dipanando: facciamo mente locale

Un recente rapporto conferma che il titolo VR targato Ubisoft, la cui conferma dello sviluppo risale al 2020, ha ora un nome: il nuovo fiocco biancorosso del publisher d’oltralpe sarà Assassin’s Creed Nexus. Tenendo fede al nome, il gioco presenterà diversi protagonisti dalla serie e diverse missioni da affrontare. La stessa fonte allude anche a un lancio nei prossimi dodici mesi. I nuovi potenziali dettagli hanno fatto capolino su Reddit, dove un utente ha divulgato due schermate del gioco. Non crediamo serva reiterare la natura potenzialmente ufficiosa della notizia, ma nel caso vi invitiamo alla cautela.

Il crocevia dei crociati in VR: le presunte novità su Assassin’s Creed Nexus

Svariate delle informazioni riguardanti Assassin’s Creed Nexus combaciano con il recente rapporto sul titolo VR. Il combattimento nel gioco farà molta leva sul tempismo, richiedendo all’utente di colpire al momento giusto. Le armi includeranno spade, pugnali da lancio, balestre e, tra le varie bombe fumogene, anche le immancabili lame nascoste. L’utente di Reddit allude inoltre alla necessità di ricorrere al pulsante A per saltare, relegando invece tutte le altre azioni ai comandi di movimento. Vi lasciamo al post in questione, prima di discutere oltre in merito ai dettagli emersi.

La struttura del gioco, com’è prevedibile visti i limiti attuali della realtà virtuale, non sarà open world. Al contrario, il susseguirsi delle missioni sarà quanto mai lineare, sebbene le aree designate ad ospitare le nostre peripezie saranno comunque spaziose. Le cutscene in-game dovrebbero inoltre includere briefing per le missioni, tra le quali saranno da escludere quelle secondarie. Il cambio dei personaggi giocabili non sarebbe, inoltre, libero come le premesse portano a pensare. Ad ogni modo, viste le recenti promozioni, l’annuncio vero e proprio non dovrebbe essere lontano; vi invitiamo a pazientare e a restare sintonizzati.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.