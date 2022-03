Doogee S98: pre-ordini aperti e grandi sconti per lo smartphone rugged

Finalmente sono stati parti ufficialmente aperti i pre-ordini per Doogee S98, un ottimo smartphone rugged che potrete ottenere un un grande sconto

Lo smartphone rugged Doogee S98 è finalmente arrivato. I preordini per il grande pubblico sono ufficialmente disponibili da oggi, 28 marzo. L’S98 presenta un fantastico design a doppio schermo e il nuovo processore MediaTek Helio G96 per un’esperienza utente unica e impeccabile. Vediamolo più da vicino.

Prezzo e come preordinare

I preordini per il Doogee S98 sono aperti su AliExpress e Doogeemall, con spedizioni a partire da fine aprile. Sarà presentato in anteprima con un prezzo scontato di $ 239 su AliExpress, ma dovrebbe ritornare al suo prezzo originale di $ 339 dopo il 1 aprile. Quindi affrettatevi se siete interessati!

Doogee S98: caratteristiche in evidenza

Il design a doppio schermo, proprio come quello di P50 Pocket di Huawei, è il principale punto di forza dell’S98. Tuttavia le novità ed i vantaggi non finiscono qui. È alimentato da una batteria da 6000 mAh, le prestazioni sono gestite da un SoC MediaTek Helio G96 e viene fornito con una videocamera per la visione notturna da 20 MP. Tra le altre caratteristiche ci sono:

Fotocamera principale da 64 MP

Fotocamera selfie da 16 MP

Memoria da 8 GB + 256 GB espandibile a 512 GB utilizzando una scheda micro SD

Display waterdrop FHD+ da 6,3″ protetto da Corning Gorilla Glass

Scanner per impronte digitali montato lateralmente

Caricabatterie rapido da 33 W

Supporta un caricabatterie wireless da 15 W

Pulsante personalizzato

Supporto NFC

Doogee S98: software

Doogee S98 viene fornito con Android 12 preinstallato e una garanzia di tre anni su fix di sicurezza e aggiornamenti software. Il dispositivo viene fornito con tutte le app Google che tradizionalmente troviamo in tutti gli smartphone, oltre ad un toolkit virtuale.

Altre caratteristiche

Il telefono è costruito per resistere a maltrattamenti di ogni genere. È impermeabile, a prova di caduta e antipolvere. L’S98 resisterà a condizioni meteorologiche estreme grazie alla sua certificazione MIL-STD-810G. Un pulsante personalizzabile, NFC e il supporto a quattro sistemi satellitari di navigazione sono tra le altre caratteristiche.

Conclusioni

Il Doogee S98 è uno smartphone rugged a tutto tondo con molto da offrire. Questo telefono è adatto agli appassionati di attività all’aperto grazie alla sua robustezza, ma anche ad altri utenti per via del suo design straordinario. Chi è interessato ad acquistarne uno può preordinare dal 28 marzo su AliExpress al prezzo scontato di $ 239. Questo prezzo è disponibile solo fino al 1 aprile, dopodiché si tornerà al suo prezzo originale di $ 339. Sono anche disponibili vari coupon di sconto per i primi 1000 ordini. Potete visitare il sito web ufficiale di S98 per saperne di più su questo smartphone. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!