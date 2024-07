Sursfhark: che cos’è Alternate ID e come funziona?

Che cos’è Alternate ID di Surfhark e come funziona il servizio? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato

Nel mondo odierno, dove la nostra presenza online è sempre più pervasiva, la tutela della privacy è diventata una priorità assoluta. Tra i pericoli più temibili, il tracciamento dei nostri dati personali da parte di aziende e siti web rappresenta una minaccia costante alla nostra libertà e sicurezza. Fortunatamente, esistono strumenti innovativi in grado di contrastare efficacemente questo fenomeno. Uno di questi è Alternative ID, una funzione rivoluzionaria offerta da Surfshark, leader nel settore delle VPN (cliccando qui trovate le migliori!).

Che cos’è Alternate ID di Sursfhark?

Ma cos’è esattamente Alternative ID e come funziona? In parole semplici, si tratta di un servizio che permette di creare un’identità online completamente nuova e fittizia, completa di nome, email e numero di telefono. In questo modo, è possibile navigare in internet, registrarsi a siti web e fare acquisti online senza esporre i propri dati reali.

Per tutte le informazioni potete raggiungere il sito ufficiale cliccando qui o continuare a leggere il nostro articolo!

I vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare Alternative ID? I benefici sono molteplici e riguardano diversi aspetti della nostra esperienza online:

Maggiore privacy: Alternative ID riduce drasticamente la quantità di informazioni personali che vengono condivise online, limitando la possibilità di essere tracciati e profilati da aziende e inserzionisti.

Sicurezza rafforzata: L'utilizzo di un'identità fittizia rende più difficile per gli hacker e i malintenzionati rubare dati sensibili come indirizzi email, numeri di telefono o informazioni bancarie.

Registrazione sicura ai siti web: Con Alternative ID, è possibile creare account su siti web di dubbia affidabilità o su piattaforme che richiedono un numero eccessivo di informazioni personali, senza mettere a rischio la propria vera identità.

Protezione dallo spam e dal phishing: L'email associata all'ID alternativo può essere utilizzata come filtro per bloccare spam, email di phishing e altri contenuti indesiderati.

Maggiore controllo sui dati personali: Alternative ID offre la possibilità di gestire in modo più consapevole i dati che vengono condivisi online, decidendo a chi e quando fornirli.

Altre caratteristiche

Oltre a questi vantaggi principali, Alternative ID offre anche una serie di funzionalità aggiuntive che ne aumentano l’utilità e la flessibilità:

Creazione di più identità: È possibile creare diverse identità alternative per differenti scopi, ad esempio per l'utilizzo di siti web di social media, shopping online o servizi di streaming.

Gestione centralizzata delle identità: Tutte le identità alternative possono essere gestite comodamente da un'unica interfaccia, semplificando la loro creazione, modifica ed eliminazione.

Integrazione con VPN: Alternative ID può essere utilizzato in combinazione con la VPN di Surfshark per ottenere un livello di privacy e sicurezza online ancora più elevato.

Come attivare Alternate ID di Sursfhark?

Per ottenere un Alternative ID e iniziare a navigare in internet con maggiore privacy e sicurezza, segui questi semplici passaggi di seguito. 1. Abbonati a Surfshark Alternative ID è un servizio aggiuntivo offerto da Surfshark, quindi è necessario avere un abbonamento attivo a uno dei loro piani. Puoi scegliere tra diverse opzioni, a seconda delle tue esigenze e del tuo budget. Visita il sito web di Surfshark per visualizzare i piani disponibili e scegliere quello che fa per te. 2. Accedi al tuo account Surfshark Una volta sottoscritto un abbonamento, accedi al tuo account Surfshark utilizzando le tue credenziali. Puoi farlo dal sito web di Surfshark o dall’app Surfshark disponibile per PC, Mac, iOS e Android. 3. Vai alla sezione “Alternative ID” All’interno del tuo account Surfshark, cerca la sezione dedicata ad Alternative ID. In genere, la trovi nel menu delle impostazioni o nella dashboard principale. 4. Clicca su “Crea nuova identità” Questo avvierà il processo di creazione del tuo Alternative ID. Segui le istruzioni sullo schermo per scegliere un nome, un’email e un numero di telefono fittizi per la tua nuova identità. 5. Conferma e completa Surfshark si occuperà di creare il tuo Alternative ID e di associarlo al tuo account. Una volta completato il processo, potrai iniziare a utilizzare la tua nuova identità per navigare in internet, registrarti a siti web e fare acquisti online in modo sicuro e protetto. Conclusione

In conclusione, Alternative ID rappresenta uno strumento prezioso per chiunque desideri navigare in internet in modo sicuro e proteggere la propria privacy. La sua facilità d’uso, i numerosi vantaggi e le funzionalità aggiuntive lo rendono una scelta ideale per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza online più libera e consapevole.