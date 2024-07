Intelligenza artificiale: le PMI superano (di poco) la media europea in investimenti

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta emergendo come un propulsore fondamentale per la trasformazione digitale, a livello globale, in molti ambiti lavorativi.

In particolare, guardando all’Italia, secondo i risultati di una recente ricerca condotta da TeamSystem in collaborazione con The European House Ambrosetti – “L’impatto della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale sugli Studi Professionali italiani” – le PMI italiane stanno dimostrando un crescente interesse per le soluzioni basate sull’AI.

Nonostante l’Europa mostri un generale ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina negli investimenti in AI, le PMI italiane si distinguono con una percentuale del 1,8%, superando la media europea dello 0,1% e posizionandosi al 12° posto della classifica UE-27. Il dato può sembrare poco significativo, ma sottolinea invece il cambiamento di paradigma che sta avvenendo nell’approccio delle piccole e medie imprese italiane verso l’innovazione tecnologica. Trasformazione più rapida in confronto alle grandi imprese che, di contro, raggiungono il 14° posto e rimangono al di sotto della media europea del 12% per 0.9 punti percentuali.

A riprova di ciò, emerge anche la buona percentuale di utilizzo dei Cloud, scelti dal 56,3% dei partecipanti allo studio, e che permette all’Italia di arrivare al quinto posto in UE per numero di imprese che acquistano servizi Cloud di medio-alto livello. In linea con questa tendenza, anche l’ascesa al terzo posto a livello europeo per numero di aziende che hanno integrato i vantaggi dell’Internet of Things (IoT), agevolando le mansioni e i processi produttivi del proprio business.

Intelligenza artificiale: futuro radioso?

Oltre agli aspetti positivi, dal report si evince anche che, nonostante il progresso, c’è ancora spazio per una maggiore espansione dell’AI nel tessuto industriale italiano. Mentre il 27% degli studi professionali che hanno già adottato strumenti di AI dichiara una notevole ottimizzazione di tempistiche e produttività, il 40% dei casi presi in esame è ancora nella fase iniziale dell’implementazione dell’AI e il 30%, ad oggi, non ha ancora programmato un piano per includere l’AI nelle proprie attività.

Inoltre, è la tutela della privacy a destare le maggiori preoccupazioni tra gli utenti che si affidano alle tecnologie introdotte dalle AI: lavorando con grandi quantità di dati e informazioni sensibili, si ha la percezione di non essere completamente al sicuro nell’introdurre questa tecnologia all’interno della realtà professionale.

Lo scenario che emerge dalla ricerca di mercato, dunque, pone l’accento sull’importanza di iniziative strategiche e di supporto come quelle promosse da TeamSystem, azienda che non solo fornisce tecnologie all’avanguardia, ma guida e supporta le PMI italiane nella loro transizione verso un futuro sempre più digitale.

